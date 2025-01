Mali: Au moins treize civils tués par Wagner et l'armée à Dioura et Gargando

Au Mali, au moins treize civils ont été tués entre le 2 et le 4 janvier 2025, dans le centre et dans le nord du pays, dans les secteurs de Dioura, région de Mopti, et Gargando, région de Tombouctou, non loin de la frontière avec la Mauritanie. Les très nombreuses sources civiles jointes par RFI, ainsi que les rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Azawad (FLA), accusent le groupe Wagner et l'armée malienne de s'être livrés à ces exécutions. Parmi les victimes, un travailleur humanitaire et sa famille, dont des femmes et des enfants.

Enaderfé Ag Mohamed Elmoctar - également surnommé Enaderfé Ag Hamama - était un travailleur humanitaire malien. Basé en Centrafrique pour l'ONG Triangle génération humanitaire (TGH), il était de passage au Mali pour ses congés, en famille. Ce que l'ONG a confirmé à RFI.

Jeudi matin, il quitte Niono pour le camp de réfugiés de M'Bera, en Mauritanie, où vit sa mère. À bord du véhicule, sa femme enceinte (qui se trouve être la fille d'un officier de l'armée malienne), leur fils de trois ans, des neveux... Neuf personnes au total, chauffeur inclus. Rapidement, les passagers cessent de donner des nouvelles. Leurs proches font circuler des messages d'alerte.

Samedi, le véhicule est retrouvé complètement calciné à Fatissouma, près de Dioura. Sous un buisson, des traces de sang et des débris humains. Selon certaines sources, les corps auraient été jetés dans un puits.

Cet assassinat suscite de nombreuses réactions au sein de la communauté touareg et notamment de la tribu Kel Ansar, à laquelle appartenait cette famille : civils, indépendantistes du FLA ou soutiens des militaires au pouvoir au Mali, les messages de condoléances et d'indignation se sont multipliés pour saluer la mémoire des victimes et dénoncer, presqu'unanimement, une nouvelle exaction attribuée au groupe Wagner et à l'armée malienne (Fama). Outre les témoignages locaux transmis à RFI, le mode opératoire est devenu tristement habituel et reconnaissable.

Samedi, les corps de quatre autres civils ont été retrouvés à Tinlokyane près de Gargando, région de Tombouctou. Là encore, des sources civiles locales et les rebelles du FLA pointent directement le duo Fama-Wagner.

D'autres arrestations sont également rapportées. Le mois dernier, au moins six personnes avaient déjà été exécutées sommairement dans ce cercle de Gargando.

Sollicitée par RFI, l'armée malienne n'a pas donné suite.

Stanislas Bonnet, directeur général de l'ONG TGH: «Un travailleur humanitaire civil, professionnel, attentif aux autres et lumineux» « TGH est une organisation humanitaire qui opère dans une dizaine de pays. Nous sommes endeuillés par la mort de notre collègue, qui était coordinateur provincial à Birao, en République centrafricaine, et en congés au Mali, son pays natal, a réagi Stanislas Bonnet, directeur général de Triangle génération humanitaire. Malheureusement, il a été pris dans une attaque alors qu'il était en route vers la Mauritanie, et nous avons eu l'information ce weekend qu'il avait été tué avec sa femme et son enfant [et plusieurs autres membres de sa famille, NDLR], ce qui est, pour nous, une nouvelle tragique. Il était travailleur humanitaire, civil, en congés pendant cette période de début d'année. Nous avons eu les informations que la voiture dans laquelle il circulait aurait été attaquée, et ses occupants tous tués. L'équipe, qui est très choquée en RCA, le présente comme quelqu'un de très professionnel, très attentif aux autres, lumineux, avec un sens de l'humour qui permettait de faciliter le travail au quotidien. Donc, l'ensemble des équipes ont beaucoup apprécié de collaborer avec lui ».