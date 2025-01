Sénégal: Kolda - Le ministre de la Santé appelle les agents et les acteurs sociaux à s'approprier le référentiel 'Sénégal Vision 2050'

Kolda — Le ministre de la Santé et l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a appelé, dimanche, à Kolda (sud), les agents de ce secteur à la remobilisation et à s'approprier le nouveau référentiel des politiques publiques "Sénégal Vision 2050".

"Notre visite s'inscrit dans le cadre du suivi des efforts et réalisations dans le domaine de la santé, et j'en appelle à la remobilisation des agents de santé et de l'action sociale. Je salue ici l'engagement de tous et vous invite à vous approprier le référentiel +Vision Sénégal 2050+ et à relever ensemble les défis", a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec le personnel et les acteurs sociaux rattachés à son département ministériel.

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale effectue une visite de 48 heures dans la région de Kolda où, en plus de cette rencontre, il a visité le Centre hospitalier régional et le Centre de santé.

Il a ainsi rappelé les initiatives prises dans le cadre du dialogue entrepris avec ces derniers en vue de trouver des solutions durables aux problèmes du secteur de la santé à l'orée de la nouvelle année.

"Je salue l'engagement et le dynamisme des acteurs de faire de nos établissements sanitaires de véritables leviers de développement au bénéfice des populations", s'est réjoui Ibrahima Sy.

Évoquant les chantiers à l'arrêt, notamment les infrastructures sanitaires de la région de Kolda, le ministre a préconisé de procéder à leur évaluation pour en déterminer les raisons.

"Il faut d'abord évaluer la situation de tous les chantiers qui sont à l'arrêt dans la région, afin de comprendre les problèmes et ensuite voir les possibilités de leur achèvement", a-t-il indiqué.

La tutelle a également saisi l'occasion de son déplacement à Kolda pour lancer un appel à l'appropriation du "Programme Diomaye pour la Casamance", censé relancer le développement socio-économique et le renforcement dans cette partie sud du pays.