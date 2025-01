Sénégal: La décharge de Mamatoro fermée après incendie - Ziguinchor sous la menace des ordures ménagères

C'est un véritable désastre écologique qui guette la ville de Ziguinchor en ce moment après la fermeture de la décharge de Mamatoro qui a pris feu la semaine dernière. Ziguinchor et ses populations sont sous la menace des ordures. Le rythme des évacuations des déchets solides a considérablement baissé ces derniers jours dans la commune imprimant ainsi les risques d'une catastrophe écologique.

Réceptacle des déchets ménagers collectés dans la commune de Ziguinchor, cette décharge de Mamatoro située dans le village du même nom dans la commune d'Enampor fait souvent face à des incendies saisonniers et courants. Aujourd'hui se pose la problématique de l'évacuation des ordures dans la commune de Ziguinchor. Ou déverser toutes ces ordures ménagères collectées dans la ville de Ziguinchor ? Cette question taraude en ce moment tous les esprits. Le manque d'espace dans une commune presque étouffée accentue les difficultés mais aussi exacerbe l'impossibilité de trouver un site.

Des sites sont certes identifiés hors du périmètre communal mais toutes les démarches entreprises dans les autres communes voisines n'ont pas encore abouti. Aussi bien l'Unité de Coordination et de Gestion des déchets solides (UCG) que la Municipalité de Ziguinchor, ces différentes parties se heurtent à la réticence des populations de ces communes voisines qui rechignent à abriter une décharge d'ordures. Les préoccupations environnementales et celles sanitaires sont passées par là. Mais les conséquences commencent déjà à se ressentir dans la commune de Ziguinchor. Les rotations de camions de ramassage d'ordure ont considérablement diminué. Et les opérations de collecte ont chuté à 15% comparé au rythme normal. Déjà, dans certains coins des rues, les ordures sont entassées sur des sacs en attendant leur évacuation.

L'Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides assure difficilement l'évacuation de ces déchets. Une source proche de cette structure exprime tout son pessimisme : « Si la situation perdure et si nous ne parvenons pas à trouver un site dans une semaine, ce sera la catastrophe. C'est la ville de Ziguinchor qui va se transformer en dépotoir d'ordures dans tous les coins de rue», déplore la même source qui parle d'une urgence.

Ziguinchor avait vécu une situation similaire en 2017 lorsque la Municipalité d'Enampor avait décidé de fermer la décharge de Mamatoro aux autorités municipales de Ziguinchor après un différend aux relents politiques. En 2022, l'actuel Premier Ministre Ousmane Sonko alors maire de Ziguinchor avait visité la décharge de Mamatoro pour donner un coup d'accélérateur aux travaux de construction du centre de regroupement et de commercialisation des déchets, réalisés par la commune de Ziguinchor en collaboration avec le PRODEMUD. La situation risque d'être plus dramatique pour l'actuelle équipe municipale et surtout le maire qui fait face à une vague de critiques.

Et si la gestion des ordures vient s'y ajouter, la cote de popularité et l'image du Maire Djibril Sonko n'en seront plus qu'écorchées. D'ailleurs, nos tentatives de joindre les autorités municipales sont restées toutes vaines. A cette décharge fermée, il faut aussi ajouter la problématique d'évacuation des boues de vidange La question des vidanges des fosses septiques se pose avec acuité en ce moment dans la ville de Ziguinchor. Une ville qui souffre d'un réel problème d'assainissement. Aujourd'hui, la question devient plus lancinante au point que la situation frôle « l'impensable ».

Les prix de vidange de fosse dans la ville ont quadruplé au grand dam des populations qui s'expliquent difficilement une telle hausse. La vidange qui s'effectuait à vingt-cinq mille fra CFA (25.000 francs Cfa) passe désormais à cent mille francs (100.000 francs CFA ). S'il est difficile de cerner la situation au niveau des autorités municipales, les camionneurs de vidange expulsés de la décharge de Mamatoro dans la commune d'Enampor où ils avaient l'habitude de déverser les boues de vidange se rabattent maintenant vers Bignona à une trentaine de kilomètres de Ziguinchor.

Aujourd'hui, la situation reste très préoccupante dans la commune de Ziguinchor qui est sous la menace d'un désastre écologique avec un risque patent de voir des ordures un peu partout dans la ville de Ziguinchor. Et si une solution urgente n'est pas trouvée, les conséquences environnementales et sanitaires risquent de plonger les populations dans un véritable désastre écologique. L'alerte est sonnée. IGNACE NDEYE