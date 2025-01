Tunisie: Les tarifs des consultations médicales vont augmenter dans le secteur privé

Le Conseil National de l'Ordre des Médecins de Tunisie(CNOM) a approuvé officiellement une augmentation des tarifs des médecins du secteur privé qui prendra effet à partir du 1er janvier 2025. Selon la nouvelle grille tarifaire des prestations médicales des médecins du secteur privé, le tarif de la consultation médicale variera désormais entre 40 dinars (minimum) et 55 dinars (maximum) pour la médecine générale.

Le tarif des consultations médicales spécialisées sera compris entre 55 à 80 dinars. Les consultations de télémédecine pour les médecins généralistes oscilleront entre 40 et 55 dinars et 55 dinars et 80 dinars pour la médecine spécialisée. Une augmentation du tarif est prévue pour plusieurs autres prestations médicales dans le secteur privé, à l'instar des consultations de neurologie et de psychiatrie (CNPSY), dont le prix sera désormais compris entre 60 dinars et 85 dinars.

Les tarifs de dialyse rénale (KH) vont également passer de 35 à 50 dinars. A cela s'ajoute une augmentation du tarif des prestations d'accouchement. Le tarif de l'accouchement normal variera entre 550 et 850 dinars et entre 650 dinars et 950 dinars pour les accouchements multiples. Selon la nouvelle grille tarifaire des prestations médicales pour les médecins du secteur privé, le tarif de lithotripsie extracorporelle sera compris entre 600 et 800 dinars.

Les tarifs des consultations pendant les gardes de nuit et les jours fériés des médecins dans le secteur privé vont également augmenter. Elles devront atteindre le double des tarifs actuels.

Le Conseil National de l'Ordre des Médecins a appelé au respect des articles 42 et 43 de la loi sur l'éthique médicale, mettant en garde les médecins qui s'exposent à des mesures disciplinaires en cas de violation du règlement. Dans une déclaration sur une radio privée, le Secrétaire Général du CNOM Nizar Adhari, a affirmé que les tarifs des services médicaux pour les médecins du secteur privé n'ont pas été modifiés depuis 2019 alors qu'ils devraient être révisés tous les trois ans.