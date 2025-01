Congo-Brazzaville: Vœux du corps diplomatique - Denis Sassou N'Guesso et René Makongo louent les vertus du dialogue

Les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques accrédités en République du Congo ont échangé les vœux du Nouvel An 2025 avec le président Denis Sassou N'Guesso et son épouse, Antoinette Sassou N'Guesso, le 6 janvier, au Palais du peuple.

Au nom de ses homologues, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise et doyen du corps diplomatique, René Makongo, a salué l'action du Congo sur la scène africaine et internationale « non seulement pour porter la voix du Congo, mais également et surtout défendre les causes aussi nobles que la paix, la solidarité, le dialogue et l'édification d'une société internationale plus juste et plus équitable ».

A son tour, après un tour d'horizon de la situation internationale en 2024, le chef de l'Etat congolais a prôné le dialogue comme moyen de résoudre les crises qui secouent la planète. « La République du Congo, qui s'inspire des idéaux incarnés par l'Organisation des Nations unies et l'Union africaine, oeuvre à l'avènement d'un monde plus juste, plus solidaire et toujours en paix », a-t-il souligné.