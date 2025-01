Congo-Brazzaville: Vie des partis - Jean Bonnard Moussodia crée le RDP Bâ-dia-nséké

Jean Bonnard Moussodia vient de créer le Rassemblement des disciples de Pako (RDP Bâ-dia-nséké). La nouvelle formation politique a été portée sur les fonts baptismaux au cours d'une assemblée générale constitutive organisée le 28 décembre 2024, à Brazzaville.

Au terme de l'assemblée générale, Jean Bonnard Moussodia a été élu secrétaire général du RDP Bâ-dia-nséké. Le nouveau promu a publié la première note de service nommant les membres du secrétariat général et ceux de la commission nationale d'évaluation. Ayant soutenu la grange de l'UDH-Yuki dirigée par Fernand-Gilles Bassindikila contre l'aile Joseph Badiabio, dans la crise de leadership qui a paralysé le parti de Guy-Brice Parfait Kolélas après sa disparition en 2021, la Dynamique Jean-Bonnard-Moussodia s'est désormais mutée en formation politique.

« Votre inlassable attachement à la pérennisation du combat politique du Dr Guy-Brice Parfait Kolélas constitue, pour moi, un motif de détermination à poursuivre, avec vous, ce combat légué à nous par cet illustre homme politique que le Congo, notre pays, n'ait jamais connu. Après vous avoir écouté attentivement ces derniers jours et ces dernières semaines, dans des cadres plus restreints que celui-ci, et saluant votre courage de mener ce combat à travers un nouvel instrument politique dénommé RDP Bâ-dia-nséké », a annoncé Jean Bonnard Moussodia.

Mesurant l'ampleur de la tâche qui l'attend, le responsable de cette nouvelle formation politique a invité les membres du secrétariat général à la discipline et au travail. « A vous membres du secrétariat général et de l'organe de contrôle et de discipline, je vous invite à vous impliquer inlassablement aux actions tendant à la reconnaissance officielle et à la mobilisation des filles et fils du Congo autour des objectifs de notre future formation politique », a-t-il exhorté.

Rapporteur du présidium des travaux de l'assemblée générale constitutive, Jean-Médard Nkouka a rappelé que la Dynamique Jean-Bonnard-Moussodia n'a pas été une génération spontanée. Elle est le résultat d'un long cheminement qui se serait clôturé si le congrès national extraordinaire de l'UDH-Yuki avait abouti.

« Nous étions juste, avant la tenue du congrès, un petit cercle de réflexion devant choisir un candidat à la succession du président Guy-Brice Parfait Kolélas. Le cercle s'était, quelque temps après, mué en direction de campagne du candidat Jean Bonnard Moussodia. Celle-ci avait battu campagne sur la base des instructions reçues des autorités du parti d'alors », a-t-il rappelé.