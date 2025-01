Afrique: "ONU Femmes 2022-2025 - Un Plan Stratégique pour Accélérer l'Égalité des Sexes à l'Horizon 2030"

Le Plan stratégique d'ONU Femmes pour la période 2022-2025 incarne un engagement audacieux et structuré pour réaliser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles à l'échelle mondiale. Dans un contexte international où les inégalités persistent et les crises se multiplient, ce plan stratégique se veut une réponse forte et un levier de transformation durable pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) d'ici 2030.

Élaboré après un processus de consultations approfondies et enrichi par les résultats des évaluations et examens précédents, notamment ceux du 25e anniversaire de la Déclaration et de la Plateforme d'action de Beijing, le plan stratégique repose sur le triple mandat unique d'ONU Femmes.

Ce dernier comprend trois axes, l'appui à l'établissement de normes internationales, la coordination du système des Nations Unies, et les activités opérationnelles sur le terrain.

ONU femmes précise que le plan stratégique vise ainsi à mobiliser une action urgente et soutenue pour l'égalité femmes-hommes et l'autonomisation des femmes à travers un ensemble cohérent de mesures visant à aborder les causes profondes des inégalités de genre.

Des priorités pour des changements systémiques

Pour y parvenir, l'agence des Nations Unies met en œuvre une approche intégrée à travers sept résultats systémiques qui concentrent l'action dans des domaines essentiels, tout en restant interdépendants.

Compte tenu du caractère interdépendant des problèmes mondiaux, ONU Femmes privilégiera des approches intégrées pour s'attaquer aux causes profondes de l'inégalité et encourager des changements systémiques plus larges dans des domaines d'action thématiques tels que : la gouvernance et la participation à la vie publique, l'avancement économique, l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles mais aussi, l'action humanitaire et la réduction des risques de catastrophes, informe l'agence.

Un cadre intégré pour l'action

Le « Cadre intégré de résultats et de ressources » mis en place par ONU Femmes définit des objectifs spécifiques accompagnés d'indicateurs mesurables pour évaluer l'avancement de chaque domaine d'action. La même source rappelle que cela permet d'être assuré que chaque activité contribue de manière tangible à l'objectif global de l'égalité des sexes et qu'il existe une évaluation continue de l'impact des actions entreprises.

La voie vers 2030 : Réaliser les ODD

Il faut dire que le Plan stratégique 2022-2025 s'inscrit dans la vision à long terme du Programme de développement durable 2030. Avec un monde de plus en plus interconnecté et confronté à des défis complexes, ONU Femmes ambitionne de favoriser des changements systémiques dans la manière dont les sociétés, les gouvernements et les acteurs économiques abordent les questions de genre.

En soutenant des approches intégrées, l'agence espère non seulement réduire les inégalités actuelles, mais aussi façonner un avenir plus juste et équitable pour les femmes et les filles à travers le monde.

À l'aube de cette nouvelle décennie, ce plan stratégique se veut donc un catalyseur de transformation, en visant non seulement à pallier les inégalités existantes, mais aussi à empêcher que de nouvelles inégalités ne se creusent.