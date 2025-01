Sénégal: Le pays prépare l'avenir des jeunes filles

Le 9 janvier 2025, le Sénégal repensera à l'avenir des jeunes filles en célébrant la Journée Nationale de l'Éducation des Filles au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD). Placée sous le thème « Pour une éducation inclusive de qualité : les filles s'engagent et engagent la communauté », cette journée sera marquée par la présence de la Première Dame, Mme Marie Khone Faye, marraine de l'événement. Le pays réaffirmera ainsi son engagement en faveur d'une éducation équitable et de qualité.

C'est un rendez-vous historique qui mettra en lumière le courage, le leadership et l'ambition des jeunes filles, y compris celles en situation de handicap. Ce sera également un espace de rencontre entre les acteurs du secteur éducatif, les décideurs politiques, les organisations internationales et la société civile, qui uniront leurs efforts pour transmettre un message fort en faveur de l'avenir et de l'éducation des filles.

De ce fait, le ministère de l'Éducation nationale met en avant deux initiatives majeures qui seront au programme, à savoir une campagne dénommée « Le Sénégal éduque ses filles » et l'initiative « Priorité à l'Égalité », ainsi qu'une mobilisation collective pour promouvoir l'égalité des chances et briser les barrières.

Il convient de rappeler que le président Bassirou Diomaye Faye avait déjà invité le gouvernement à œuvrer en faveur d'une transformation accélérée et consensuelle du système éducatif.

D'ailleurs, dans son discours de vœux du Nouvel An à la nation, il précisait également l'importance d'une éducation inclusive, en mettant en avant les Assises nationales des Daaras et les concertations sur l'Enseignement supérieur des initiatives visant à garantir l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants sénégalais.

Il faut retenir, que ces actions auront pour objectif de donner aux filles les moyens de devenir des leaders et des actrices de changement. Le Sénégal entend ainsi bâtir une société plus juste et inclusive.