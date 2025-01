Bénin: Kémi Séba, du panafricanisme à la présidentielle

L'annonce fait le tour des plateformes d'information. Kémi Séba, de son vrai nom Stellio Capo Chichi, figure emblématique de la lutte contre la « françafrique » et du panafricanisme moderne, envisage de se présenter à l'élection présidentielle à venir.

Aura-t-il des chances de franchir le seuil de la présidence à la place du leader actuel, Patrice Talon ? Cela sera connu en avril 2026. Pour l'instant, celui qui dit porter haut la voix de l'Afrique a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il précise son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2026 au Bénin.

En ouverture de son discours, il a pris le temps de dresser un bilan économique du pays : cherté des denrées de première nécessité, coût de la vie élevé, situation alarmante du corps enseignant et difficultés des acteurs du secteur socio-économique. Tous ces aspects ont été passés au crible, menant à une conclusion socio-économique qu'il qualifie « de chaotique pour le pays ».

Hissant à haute et intelligible voix un appel de soutien au seul opposant majeur, Boni Yayi, ancien président béninois et leader politique du Parti des Démocrates, Kémi Séba déclare que « le pays est pris en otage et les lois de la République du Bénin ont été les plus viciées ces dernières années, de telle sorte que les véritables opposants au président Patrice Talon soient structurellement exclus de la course via le code électoral corrompu… ».

Pour lui, Boni Yayi n'est plus un candidat viable pour le peuple béninois. De ce fait, il se voit comme une alternative crédible pour le parti de l'ancien président. « Le Parti des Démocrates a une occasion historique s'ils comprennent la nécessité de parier sur le bon poulain pour gagner l'élection au premier tour, un coup chaos, coup de marteau », précise-t-il.

Il est important de noter que cette annonce intervient alors que Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016 et réélu en 2021, arrive à l'apocalypse de son deuxième et dernier mandat constitutionnel.

De ce fait le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle de 2026 est prévu pour octobre 2025. Par ailleurs, Kémi Séba souhaite s'imposer comme une figure publique jeune et apte à œuvrer pour un nouveau Bénin.