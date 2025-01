Congo-Brazzaville: Musique - Christ Miyalou-Louvouelo redonne du sourire aux personnes vivant avec handicap

Installé à Quebec, au Canada, depuis près de 20 ans, l'artiste-musicien Christ Miyalou-Louvouelo parcourt ce pays en partageant le temps d'une animation culturelle ou d'un concert sa passion musicale avec humanisme aux personnes vivant avec handicap et à toutes celles rendues vulnérables par la maladie ou l'âge avancé, avec son organisation artistique et philanthropique « Les gens d'Arture » qui se veut être le porte-étendard des arts à travers des projets nationaux et internationaux.

"Arture", venant du néologisme art et culture, l'artiste polyvalent sillonne Quebec et plusieurs autres localités avec le groupe musical Magic band qui l'accompagne partout pour partager sa passion musicale. « Je me suis octroyé comme devoir de faire rayonner la rumba congolaise en Amérique avec l'interprétation des grands classiques lors de mes diverses prestations », a dit Christ Miyalou-Louvouelo.

Fondateur et président directeur général de l'organisation "Les gens d'Arture" qui a pour mission essentielle de promouvoir les arts, d'entreprendre des tournées-spectacles dans les résidences pour aînés (es), dans les centres de personnes vivant avec handicap et chez les enfants multi-déficients afin de briser l'isolement, de les divertir et de favoriser leur intégration sociale. Ce, avec le soutien des partenaires comme le ministère de la Culture du Québec et par la Banque Desjardins.

Selon Christ Miyalou-Louvouelo, plus connu sous le nom de Christ Walk, l'organisation compte également initier dans un futur proche des actions caritatives et humanitaires au Congo par des dons de fournitures scolaires aux enfants issus des milieux défavorisés, des dons de médicaments, d'équipements aux organismes de santé et fauteuils roulants aux personnes handicapées ...

Compositeur-interprète, entrepreneur culturel et écrivain canadien originaire du Congo, Christ Miyalou-Louvouelo, né à Pointe-Noire et actuellement résident au Québec depuis près de dix-neuf ans, a depuis son enfance été bercé par la musique classique des deux capitales les plus proches au monde : Kinshasa et Brazzaville. Les mélodies envoûtantes des guitares de la rumba et du soukous congolais ont sans doute forgé une musicalité, marquant la mémoire et l'imagination d'un artiste en devenir.

Depuis lors, cette passion brûlante d'être sous les feux des projecteurs s'est extériorisée en prenant un envol irréversible. « Mon univers musical est un mélange hétéroclite composé principalement de la rumba congolaise, la salsa, le funk, le soukouss, le reggae, le hip hop, la dance hall, l'afro beat... », aime-t-il répéter. Des genres musicaux qui accompagnent son répertoire fait des chants en français, en anglais, en Espagnol et en lingala.

Pour Christ Walk, le répertoire du groupe stimule les échanges avec les aînés, notamment autour de la signification de textes chantés en lingala. « On sent que les aînés sont vraiment touchés et émerveillés par le spectacle. C'est quelque chose de nouveau pour eux et ça provoque beaucoup de curiosité », avance-t-il, poursuivant: « Il était important pour le groupe d'aller au-delà du répertoire classique que les aînés ont l'habitude d'entendre dans les spectacles qu'on leur propose normalement. En introduisant des styles de musique variés, il leur fait découvrir autre chose. Une place est néanmoins faite à certaines chansons québécoises et françaises, parfois adaptées et proposées dans des formules plus rythmées ».

Chef d'orchestre, humaniste, philanthrope et initiateur du projet-spectacle dans les résidences pour aînés, Christ Walk bénéficie dans sa noble mission de l'appui des partenaires comme La Caisse Desjardins de Limoilou, le ministère de la Culture et des com., de Julie Vignola, députée de Beauport-Limoilou. « Pour moi, ce projet-là, c'est mon bébé. Cet organisme permet d'accomplir des projets d'art humanitaire ou communautaire.

C'est un art qui consiste à transformer la vie des gens et de la communauté. C'est capital. Ça me touche énormément quand je vois que ce que je fais dans la belle province du Québec rend les gens heureux. Je peux dire que j'ai trouvé ma vocation depuis les deux ans passés, c'est d'aller jouer pour toutes ces personnes qui sont un peu isolées, à qui on ne pense pas souvent. En 2025, nous allons poursuivre l'initiative en se produisant dans de nombreuses villes et localités du Canada ».

Signalons que Christ Miyalou-Louvouelo figure officiellement parmi les deux gagnants du prix Yvan Caron 2024. Une bourse honorifique décernée par la Caisse Desjardins-Limoilou qui a pour but de souligner l'engagement remarquable des personnes bénévoles au sein de la collectivité.

Actuellement, il prépare son tout premier ouvrage intitulé "Sagesse humanoïde », un essai critique, politique et philosophique.