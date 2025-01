Tunisie: Ligue 1/14e journée - ESS-CA (2-2) - Un nul sensationnel...

Au terme d'un fabuleux spectacle, l'Etoile et le CA se quittent dos à dos. Après un tel récital offensif, la parité importe peu, quoique...

Sans round d'observation, le Classico ESS-CA a débuté tambour battant hier avec deux Onze résolument décidés à en découdre assez tôt. A l'Olimpico, entre une Etoile qui revient sans relâche au-devant de la scène, et un CA qui garde la main aux avant-postes de la Ligue 1, le match s'annonçait incandescent entre deux institutions du football tunisien. Avantage à l'Etoile cependant avant le coup d'envoi, même si les Clubistes devancent les Etoilés au classement. Hier donc, entre Mohamed Mkacher et David Bettoni, le duel tactique n'a pas eu forcément la primauté en début de rencontre. Et pour cause, les joueurs des deux camps semblaient hyper-motivés dès les premières salves de cette explication. Ainsi, après à peine 3' de jeu, Firas Chawat allume la première mèche et annonce la couleur en reprenant dans les filets un renvoi de Yeferni, suite à un tir flottant de Aouani.

Dix minutes plus tard, Hamza Khadhraoui sort de sa boîte et égalise d'un tir croisé imparable. Premier but en passant pour Khadhraoui en Ligue 1 sous pavillon clubiste. Le match fut donc lancé assez tôt et le CA a ensuite poussé devant, même s'il ne pouvait hier compter sur les services de Kinzumbi, Garreb, Didof et Srarfi. «Qui rate s'expose et encaisse en football», c'est une théorie amplement vérifiée, et le CA l'a appris à ses dépens, ratant le break à deux reprises par un poteau sortant d'Ait Malek sur corner de Zemzemi, puis sur un «caviar» d'Ait Malek vers Zemzemi qui rate lamentablement en tirant loin. L'Etoile, à son tour, n'est pas en reste, puisque Cedric Gbo a lancé Firas Chawat qui a un tantinet trop croisé sa frappe. Vers la demi-heure de jeu, l'Etoile est toujours intraitable en ce qui concerne la prise de la 2e balle et ce qui devait arriver arriva avec ce but de Ben Choug qui hérite d'un service de la poitrine de Raki Aouani pour battre Yefreni d'un placé gagnant (36').

Voilà pour le premier half et «chaud devant» en seconde mi-temps ! Ce faisant, de retour de pause, le CA avance forcément d'un cran et «s'acharne» avec son pressing. Quant à l'Etoile, Ghédamsi aurait pu enfoncer le clou, tout autant que Khadhraoui en face (seul devant les buts). Vers l'heure de jeu, Raki Aouani distribue toujours côté étoilé alors qu'il manque toujours au Club Africain ce joueur qui puisse servir le jeu. Il n'empêche que le CA tente de construire par Kelaleche qui dépose sur la tête de Hamdi Laâbidi, sans danger pour le portier Khardani. Par la suite, Kelaleche prend les choses en main au coeur du jeu, propose mais le CA bute encore sur les derniers mètres menant au but étoilé.

A dix minutes de la fin, avec une passe de Hamdi Laâbidi, Kelaleche est à court d'un iota et manque ainsi de rétablir l'équilibre, alors qu'auparavant, Chawat a manqué de peu de tuer le match. A cinq minutes de la fin, Ait Malek envoie le cuir du côté des virages et son désappointement est total ! Vers la fin aussi, Gbo et Zaalouni voient rouge et l'arbitre les invite à regagner les vestiaires. Un match à couper le souffle, puisque le CA va égaliser par Hamdi Laabidi qui se jette dans les buts après un assist d'Ait Malek (93'). Et au passage, Laabidi va écoper d'un carton rouge. Un match nul sensationnel au final entre Etoilés et Clubistes. Au terme d'un fabuleux spectacle, l'Etoile et le CA se quittent donc dos à dos. Et après un tel récital offensif, la parité importe peu, quoique...

ESS : Anas Khardani, Zied Boughattas, Slah Ghedamsi, Ghofrane Nawali, Houssem Dagdoug (Wassim Chihi), Cedric Gbo, Oussema Abid (Walid Karoui), Fedi Ben Choug (Mokhless Chouchane), Raki Aouani, Yassine Chamakhi (Nizar Smichi), Firas Chawat.

CA : Ghaith Yefreni, Ghaith Zaalouni, Ali Youssef, Hamza Ben Abda, Oussema Shili, Ahmed Khélil, Moataz Zemzemi (Laajimi), Ghaith Sghaier (Kelaleche), Bilel Ait Malek (Bouabid), Hamza Khadhraoui (Rached Arfaoui), Hamdi Laabidi.