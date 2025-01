Congo-Brazzaville: Vœux au corps diplomatique - Denis Sassou N'Guesso appelle à privilégier le dialogue

Dans son message de voeux au corps diplomatique, le 6 janvier à Brazzaville, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a salué les vertus du dialogue dans la résolution des conflits à travers le monde, soulignant que la solution militaire a démontré ses limites.

« La République du Congo, qui s'inspire des idéaux incarnés par l'Organisation des Nations unies et de l'Union africaine, oeuvre à l'avènement d'un monde plus juste, plus solidaire et toujours en paix », a déclaré le président Denis Sassou N'Guesso, s'adressant au corps diplomatique. Il a fait constater que l'année 2024 cède le relai à 2025, avec à son bord de nombreux défis à relever, des crises multiformes à résoudre, des conflits divers à surmonter en matière de paix, de sécurité et de développement.

Il a, par ailleurs, souligné que l'humanité côtoie quotidiennement des périls susceptibles d'ébranler la planète, avec des risques d'amplification de conflits armés en cours ou de déclenchement d'autres guerres, tel que le confirme la situation en Europe, en Afrique et au Proche-Orient.

« De son côté, la région des Grands Lacs subit régulièrement les violences perpétrées par les groupes rebelles qui mettent en danger la paix et la cohésion de cette zone, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo. La crise au Soudan et au Soudan du Sud reste sans réelles perspectives de paix, après plusieurs mois de violence civile. S'agissant du conflit israélo-palestinien, la guerre entre Israël, le Hamas et le Hezbollah entraîne des affrontements les plus meurtriers depuis des décennies, avec de graves répercussions dans les pays voisins », a rappelé le président congolais.

Saluant les efforts du président João Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans la crise qui sévit à l'Est de la République démocratique du Congo, Denis Sassou N'Guesso espère que les initiatives menées, qui ont déjà permis de créer les conditions de dialogue avec le Rwanda, conduiront à des entretiens directs entre les plus hautes autorités des deux pays. « A ce propos, la visite de travail du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, effectuée le 21 décembre 2024 à Brazzaville, nous a offert l'opportunité, entre autres, de faire le point sur l'état du processus de Luanda », a-t-il précisé.

Sur la crise libyenne, le président Denis Sassou N'Guesso a invité les partenaires impliqués dans le processus de paix à soutenir davantage nos efforts, en sauvegardant les intérêts du peuple libyen à travers une démarche portée par les Libyens eux-mêmes avant d'adresser ses remerciements à Sa Sainteté le pape François. En effet, la visite de travail du chef de l'Etat congolais effectuée au Vatican, le 25 novembre 2024, a mis en exergue une convergence de vues, avec le souverain pontife, sur les défis qui parasitent dangereusement la paix dans le monde.

Plaidoyer

Lors de la COP29, tenue en novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan, le Congo a plaidé en faveur de l'adoption, par l'Assemblée générale des Nations unies, de la résolution sur la « Décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement ». Cette initiative lancée par le pays est destinée à susciter une plus forte mobilisation des Etats pour intensifier la densification du couvert végétal mondial, en rapport avec la lutte contre les dérèglements climatiques.