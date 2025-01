Tunisie: Comment encourager les automobilistes tunisiens à souscrire à la carte d'assurance inter-maghrébine

Le Directeur Général du Bureau Unifié Automobile Tunisien (BUAT), Ahmed Hadrouk, a annoncé l'achèvement, au cours de l'année 2025, de l'étude technique lancée l'année précédente pour encourager les automobilistes tunisiens à souscrire aux cartes Orange d'assurance qui concernent le déplacement entre les pays arabes et maghrébins. Dans une déclaration à l'Agence TAP, Hadrouk a confirmé que la stratégie qui sera mise en place comprendra la réduction des tarifs, la fixation de la durée de validité de la carte et la mise en place de points de vente dans les différents postes frontaliers terrestres.

L'objectif recherché est de rapprocher les services, développer les systèmes d'information liés aux opérations de souscription et mener des campagnes de sensibilisation auprès des automobilistes, ce qui est de nature à contribuer à augmenter les chiffres d'affaires du marché de l'assurance en Tunisie. Il est prévu, selon le responsable, que cette étude, qui sera réalisée en coordination avec toutes les parties concernées par le dossier des compagnies d'assurance, se poursuivra dans le but d'élaborer un plan pour développer cet aspect important de l'activité durant les prochaines années.

Ahmed Hadrouk a souligné que le BUAT en tant que structure mandatée à l'échelle nationale pour mettre en oeuvre les accords conclus avec divers pays étrangers et arabes sur les certificats d'assurance internationaux (cartes vertes et cartes oranges), a poursuivi une série de programmes de réformes et de modernisation visant à améliorer et à développer les outils de travail et le niveau des services fournis aux sinistrés d'accidents de la route et aux compagnies d'assurance tunisiennes membres du bureau.

Les réformes ont porté sur plusieurs domaines liés au développement technologique, au renforcement des mécanismes de contrôle de la validité de la carte, à la perception des créances, au raccourcissement des délais d'indemnisation et à l'introduction de services intégrés de gestion des dossiers et d'indemnisation. En 2024, le BUAT a lancé en coordination avec la Direction Générale de la douane, une étude sur les moyens d'établir un système de contrôle efficace dans les différents postes frontaliers terrestres visant à vérifier la validité de ces cartes afin de protéger l'économie nationale et les personnes sinistrées tunisiennes et d'assurer un soutien continu aux services de la Douane lors des différentes opérations de contrôle sur les frontières tunisiennes.