Afrique: Coupe de la CAF - 4e journée-CSS-Simba (0-1) Le CSS capitule

En essuyant son quatrième revers d'affilée face à Simba Sports, le club sfaxien sort par la petite porte de la Coupe de la CAF.

Face aux Tanzaniens de Simba Sports, on s'attendait de la part des Sfaxiens à un sursaut d'amour-propre et d'orgueil avec une victoire qui les maintient dans la course pour la qualification pour les quarts de finale. Mais même pas un baroud d'honneur pour atténuer l'ampleur de la déception dans cette phase de groupes ! Une quatrième défaite consécutive qui met davantage à nu les limites des «Noir et Blanc» sur tous les plans.

Dominés territorialement en première mi-temps avec un taux de possession du ballon en faveur de leur adversaire, absents dans les duels, sans fil conducteur dans leur jeu, les partenaires de Firas Sakkouhi ont craqué à la 34e minute de jeu en encaissant un but de Jean Charles Ahoua qui a crucifié le portier Aymen Dahmen d'un tir imparable. Le forfait de dernière minute pour blessure de Koffi Constant Kouamé et de Mohamed Nasraoui a déréglé le compartiment défensif de l'équipe et la formule de rechange pour pallier ces absences (Harrabi- Lâayouni), a été un fiasco.

Avec deux demis sentinelles au milieu de terrain ( Moussa Bella Conté et Gaoussou Traoré) dans un même registre de balayeurs et le maintien de Mohamed Absi comme joker pas utilisé, avec le recours à Waddhah Zaidi longtemps absent et le choix de Youssef Becha en petite forme à la place de Baraket Lahmidi, le travail de projection vers l'avant a été relégué au second plan. Résultat : aucune réaction après le but encaissé, zéro occasion pour revenir dans le match. Jamais dans son histoire, le CSS n'a été aussi médiocre et n'a autant fait pitié. Le nouvel entraîneur Lassâad Dridi était présent dans les gradins, se demandant sans doute comment il va gérer un héritage aussi lourd. Aura - t- il toujours l'envie de relever ce difficile challenge après cette piètre prestation ?

CSS : Dahmen, Baccar, Harrabi, Lâayouni, Zaidi (Habbessi), Conté, Traoré (Winley) Sekkouhi, Becha (Habboubi), Dhaoui (Lahmidi), Haj Hassen (Ben Ali).