Tunisie: Que fait un requin blanc au large des côtes tunisiennes?

Des pêcheurs naviguant au large de la côte de Sfax ont été surpris, le samedi dernier, par l'apparition d'un requin blanc qui a surgi de l'eau et qui a commencé à rôder autour de leur barque. Sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut voir un grand squale vraisemblablement blessé et désorienté , semblant chercher de l'aide afin de se débarrasser d'un fil enroulé autour de sa tête. Le requin faisant plus de 5 mètres de long, a tourné autour du bateau pendant quelques minutes sans se montrer menaçant à l'encontre des pêcheurs.

Commentant la vidéo postée sur les réseaux sociaux, , Samira Najjar, chercheuse en sciences marines, a déclaré sur une radio privée

que le requin apparaissant dans la vidéo est l'une des espèces les plus connues au monde, le grand requin blanc, et qu'il n'est pas hostile à l'homme. Les rumeurs selon lesquelles il se nourrirait de chair humaine sont totalement infondées.

La chercheuse a confirmé que le requin blanc est présent dans son environnement marin normal et qu'il est l'une des espèces sur laquelle de nombreux films et documentaires ont été réalisés. Ele a, par ailleurs, relevé, qu'il s'agit d'une espèce en voie de disparition, en raison notamment de la pêche et de la modification de leur habitat naturel du au changement climatique et à la pollution marine.

Elle a déclaré que la présence du requin blanc au large des côtes tunisiennes est un phénomène tout à fait normal car la mer Méditerranée est son environnement naturel. Toutefois, ce type d'apparition reste rare, a tenu à signaler la chercheuse.

Le grand requin blanc est un requin à croissance lente qui a besoin de 10 à 15 ans pour se reproduire. Son taux de fécondité est très faible. Cette croissance lente est une caractéristique de la majorité des espèces de requins, c'est pourquoi ils sont menacés d'extinction.

Elle a rappelé que les requins se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire et que leur extinction entraînerait l'effondrement de celle-ci et la dégradation de l'équilibre écologique nécessaire à sa survie.

Samira Najjar a souligné que les eaux tunisiennes abritent de nombreuses espèces de requins, dont la plus connue est le requin gris. Sa taille ne dépasse pas 2,5 m et c'est généralement en été que se déroule la pêche de ce squale.