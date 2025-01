Afrique: Ligue des champions/Phase de groupes (4e journée) - Pyramids FC-EST (2-1) - Il ne fallait pas vendre la peau de l'ours...

Alors que les "Sang et Or" menaient au score, la remontée des Cairotes a eu lieu dans le temps additionnel. Laurentiu Reghecampf a cru un peu tôt à la victoire. Ses joueurs, aussi, par leur relâchement qui s'est avéré fatal.

Les "Sang et Or" ont laissé filer la victoire, hier, avec à la clef une qualification directe aux quarts de finale sans avoir à attendre les deux journées restantes. Sauf qu'un match de football dure un peu plus que les quatre-vingt-dix minutes du temps réglementaire. Bref, il ne faut jamais crier tôt à la victoire.

Venons à présent aux péripéties de la rencontre. Comme attendu, les joueurs de Pyramids, appelés à faire le jeu, ont cherché à en découdre dès les premières minutes de jeu. Une attitude qui a poussé le staff technique "sang et or" à opter pour la prudence mesurée, ne prenant pas de risque inutile.

Ceci dit, les Cairotes se sont montrés particulièrement dangereux dès le départ et la première occasion dangereuse pour Memmiche et sa défense n'a pas tardé : suite à un centrage de la gauche, Sodiq Ougola reprit de la tête dans le petit filet (11').

La réaction des "Sang et Or" ne s'est pas fait attendre : servi dans le dos des défenseurs, Elias Mokwana reprit la balle avant d'adresser un tir croisé dévié en corner par Ahmed El-Shenawy (14') et le deuxième assistant estima que l'ailier sud-africain était en position d'hors-jeu ( Les images télé ont montré le contraire).

Durant les minutes qui ont suivi ces deux actions dangereuses, le jeu s'est concentré au niveau de l'entrejeu. Sauf qu'aucun des protagonistes n'a réussi à gagner la bataille du milieu. Une bataille qui a eu pour conséquence d'atténuer la dangerosité des attaquants.

La période initiale a été conclue par une grosse tentative des locaux quand la frappe de Fiston Mayele a fini sa course dans le petit filet (40'). Et les deux protagonistes de rejoindre par la suite les vestiaires pour la pause mi-temps sur une égalité vierge.

Fléchissement et mauvais calculs...

Reprenant les débats après la pause, les "Sang et Or", conscients que leur adversaire est prenable, ont su qu'il fallait le déstabiliser d'entrée en prenant l'avantage au score. Et la donne n'allait pas tarder à changer. On jouait la 56' lorsque Mohamed Ben Ali récupéra la balle, s'infiltra sur la droite avant d'adresser un centrage millimétré pour Youssef Belaïli qui réussit à tromper la vigilance du portier de Pyramids, Ahmed El-Shenawy. Un joli but du reste qui dénote du talent fou de l'ailier gauche algérien.

Pour la suite des débats, il fallait presser davantage l'adversaire et non pas fléchir. Sauf que Laurentiu Reghecampf a cru un peu tôt à la victoire. Il a fait sortir ses deux avants qui pesaient lourdement sur la défense de Pyramids, Belaïli et Sasse. Ses joueurs ont fléchi au point de subir de plein fouet la rage des attaquants cairotes. Mauvais calcul : la partie n'était pas encore finie et il ne fallait pas baisser ses gardes.

On jouait l'ultime minute du temps réglementaire quand une frappe enroulée de la droite de Mostafa Fathi finit sa course dans les filets de Memmiche (90'). Et ce n'est pas fini. Le même Fathi est revenu à la charge pour centrer pour Ibrahim Adel qui doubla la mise d'un coup de ciseaux (90'+3).

Et les "Sang et Or" de perdre tout bêtement le match à cause d'une naïveté qu'ils n'ont pas l'habitude de manifester, en Champions League notamment.

EST : Memmiche, Ben Ali (Bouchniba 84'), Tougaï, Jelassi, Ben Hmida, Aholou, Tka, Konaté (Ogbelu 85'), Sasse (Sowe 75'), Belaïli (Jabri 84') et Mokwana.