Gabon: Transgabonais - Vers une révolution du confort et de la sécurité des voyageurs

Les trains de voyageurs du Transgabonais, vecteur essentiel du transport ferroviaire reliant Libreville à Franceville, peinent à répondre aux attentes des usagers.

Ligne unique de plusieurs provinces de l'intérieur du pays sur 669 km, ce moyen de déplacement économique pour les petites bourses n'est plus au normes en terme de sécurité mais aussi de confort. Une ligne de chemin de fer localement construite sur des sols particulièrement difficiles.

Les trains de voyageurs sont en concession et la Setrag( la société d'exploitation du Transgabonais), filiale d'Eramet est l'unique exploitant.

Une réorganisation en profondeur de l'Etat se fait depuis l'avènement du 30 août 2023. Nommé pour la restauration des Transports, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, Ministre des Transports de la Marine marchande et de la Mer est sur le chantier du plan de remise à niveau de la Setrag avec un pan sur la sécurité des voyageurs.

Après évaluation des rames de voyageurs, il ressort que le manque de confort, les retards fréquents, et surtout un niveau de sécurité préoccupant : ces dysfonctionnements affectent non seulement la qualité de vie des passagers, mais freinent également le développement économique des régions desservies.

Ces lacunes, souvent attribuées à l'âge avancé des équipements en service, appelaient des solutions urgentes.

Une réponse ambitieuse grâce à la coopération internationale

Face à ces défis, le Ministre des Transports a oeuvré pour obtenir des ressources visant à moderniser le réseau ferroviaire. En novembre 2024, une avancée significative a été réalisée avec l'annonce d'une subvention de 30 millions d'euros (environ 19,6 milliards de FCFA) accordée par l'Union Européenne. Cette aide marque un tournant décisif dans le Programme de Remise à Niveau (PRN) de la voie ferrée, visant à améliorer la sécurité et le confort des usagers tout en stimulant le développement économique des zones traversées.

Le ministre, lors de la signature de cet accord, a souligné que cette subvention reflète non seulement la volonté du Gabon d'améliorer ses infrastructures, mais aussi l'importance de la collaboration internationale dans la réalisation de projets structurants. « Nous plaçons la sécurité des passagers et leur confort au coeur de nos priorités », a-t-il affirmé.

L'acquisition de deux rames passagers : un vent de modernité

Au coeur des réformes initiées dans le cadre du PRN se trouve l'acquisition de deux nouvelles rames passagers. Ces équipements modernes viendront remplacer les anciennes rames, acquises d'occasion en 2012 et 2016, qui atteignent désormais leur limite d'exploitation. Ces nouvelles rames offriront un meilleur confort, des systèmes de sécurité renforcés, et une capacité accrue pour répondre aux besoins croissants des voyageurs.

Le ministre des Transports a joué un rôle central dans la concrétisation de ce projet, travaillant en étroite collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux pour garantir sa réalisation. Les nouvelles rames, qui intègrent des technologies modernes, symbolisent une renaissance pour le transport ferroviaire gabonais.

Vers un avenir prometteur pour le Transgabonais

Avec ces initiatives, le Gabon ne se contente pas de moderniser ses infrastructures ferroviaires : il ouvre la voie à un système de transport plus fiable, plus sûr, et plus attractif. Cette transformation, portée par la vision et l'implication du ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Mer, représente un pas significatif vers une mobilité durable et inclusive pour tous les Gabonais.

En conjuguant coopération internationale et engagement national, le Gabon prouve qu'il est possible de surmonter les défis et d'améliorer durablement la qualité de vie des citoyens.

Cellule COM MTMMM