Maroc: Le minaret pierreux de Figuig, une architecture unique qui atteste du riche patrimoine de la région

Oujda — Au coeur de la ville de Figuig, se dresse majestueusement le minaret pierreux avec sa hauteur imposante et son architecture unique qui attestent du génie créatif de ses concepteurs. Il est un symbole vivant de l'identité culturelle et de la richesse du patrimoine de la région.

Erigé au sein du Ksar Loudaghir, ce minaret est construit en pierre locale ce qui lui confère une apparence authentique et majestueuse. Son architecture simple mais robuste en fait l'un des monuments historiques et architecturaux les plus remarquables de la région de l'Oriental, symbolisant l'identité culturelle et le patrimoine architectural de la province, et mettant en valeur la capacité de l'humain à s'adapter et à innover dans son environnement.

Ce monument, d'une hauteur d'environ 19 mètres, est composé d'une base carrée solide qui se transforme progressivement en une forme octogonale à mesure qu'il s'élève, formant une tour imposante visible de loin avec un design architectural unique qui met en valeur la beauté de l'architecture islamique.

Les côtés du minaret, qui remonte au 5ème siècle de l'Hégire (XIème siècle), sont ornés de motifs simples et de décorations géométriques harmonisées avec le style architectural local, alors que des petites ouvertures permettent une distribution équilibrée de la lumière et de l'air, procurant à celui qui rentre dedans une sensation de calme et de sérénité.

Le minaret a une profonde symbolique religieuse et spirituelle pour les Figuiguis. Il est étroitement lié à leur vie quotidienne, un lieu de prière et de célébration des événements religieux, jouant un rôle clé dans la préservation des enseignements de l'Islam, ce qui en fait une partie intégrante de la mémoire collective des habitants de Figuig qui apprécient énormément sa valeur culturelle et religieuse.

Outre le côté spirituel, le minaret servait également de tour de guets pour protéger la ville des envahisseurs, ce qui en fait un témoin vivant de l'histoire de la région et un monument incarnant l'esprit et l'évolution de la civilisation islamique.

Selon Taïeb El Jabri, membre de l'Association de Figuig pour le patrimoine et la culture des Oasis, le minaret octogonal pierreux est l'un des plus anciens monuments historiques de la province de Figuig puisque sa construction remonte à l'an 542 de l'Hégire.

Il a expliqué que ce joyau architectural a été construit en deux phases, dont la première s'est poursuivie jusqu'à l'an 613 de l'Hégire, où il a été construit sous forme carrée atteignant une hauteur de 5 mètres, et la seconde, 70 ans plus tard, lorsque les chorfas Loudaghir ont ordonné son achèvement pour atteindre une hauteur de 19 mètres sous une forme semi-circulaire, notant que ce minaret est différent des autres minarets du Royaume, car il est entièrement construit en pierres, en argile et en chaux.

M. El Jabri a également souligné que Figuig se distingue par une variété d'architectures, comprenant celles des mosquées, des zaouïas, des mausolées, des hammams souterrains, en sus de l'architecture militaire visible dans les tours et les remparts protégeant les ksours.

La plupart des constructions à Figuig, a-t-il expliqué, ont été édifiées avec une argile spécifique qui ne se trouve que dans cette région, en plus des pierres et de la chaux. Des branches d'oléandre et du bois de palmier dattier ont également été utilisés pour la construction des toits et des fenêtres.

Il a encore ajouté que Figuig se distingue par ses ruelles dont certaines sont traversantes, d'autres non, certaines sont découvertes alors que d'autres couvertes, et chaque ruelle a un rôle spécifique, de même que les maisons, qui peuvent avoir jusqu'à trois étages, possédant des chambres indépendantes avec des portes réservées à l'accueil des invités, et d'autres destinées au stockage.

La région se caractérise aussi par son architecture hydraulique, avec environ 36 sources d'eau et plusieurs hammams souterrains, dont les plus importants sont Titt N'Hafsa au Ksar Loudaghir, construit à l'époque de la dynastie mérinide au 7ème siècle de l'Hégire, et le hammam Fougani (Tajemmalt), l'un des plus anciens hammams, a-t-il poursuivi.

Ces installations hydrauliques ont un rôle particulier, étant situées près des mosquées pour se laver et faire les ablutions. Elles servaient également de lavoirs publics pour les femmes qui veulent laver les habits. a-t-il fait savoir, notant aussi que traditionnellement, les mariés se baignaient dans ces hammams avant leur mariage pour demander la bénédiction, une coutume qui persiste encore dans certains ksour.

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de préserver le patrimoine de la région, car de nombreux monuments sont en train de se fissurer, précisant dans ce contexte que la mosquée du hammam Tahtani, l'une des plus anciennes mosquées de la région, vieille de plus de 9 siècles et possédant une architecture islamique traditionnelle d'une grande importance, est menacée de ruine.

De son côté, Azedine Ben Abdelhaq, un résident du Ksar Loudaghir, a affirmé que les habitants n'ont ménagé aucun effort pour doter la mosquée des moyens nécessaires et pour satisfaire les besoins de ses annexes.

Le minaret pierreux de Figuig, par sa beauté et sa profondeur humaine, ses valeurs spirituelles et sa symbolique, demeure un témoin de la richesse historique et civilisationnelle de la région, et un héritage précieux à préserver afin de donner l'occasion aux chercheurs et aux visiteurs de découvrir les joyaux de l'histoire du Royaume et son architecture authentique.