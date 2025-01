Algérie: Energie et mines - Arkab examine avec le nouvel ambassadeur du Japon les moyens de renforcer la coopération bilatérale

Alger — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu, dimanche, le nouvel ambassadeur du Japon en Algérie, M. Suzuki Kotaro, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les différents domaines, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les voies et moyens de renforcer les relations de coopération et de partenariat liant l'Algérie au Japon dans les secteurs de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables (EnR), affirmant "la profondeur de ces relations historiques privilégiées".

Tenue au siège du ministère en présence des secrétaires d'Etat chargés des mines et des énergies renouvelables et de nombre de cadres, la rencontre a porté sur l'exploration de nouvelles perspectives de coopération dans les différents domaines dont les hydrocarbures, notamment les activités d'exploration et de développement des champs, ainsi que les énergies nouvelles et renouvelables à l'instar de l'énergie solaire, du développement de l'hydrogène et du stockage d'énergie, selon la même source.

Le ministre d'Etat a, à cette occasion, passé en revue les programmes d'envergure pour le développement, en cours dans le secteur de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables en Algérie, mettant l'accent sur l'importance de la participation des entreprises japonaises à ces projets stratégiques.

Arkab a également insisté sur la nécessité de se tourner vers le transfert des connaissances, la formation, le développement technologique et la fabrication locale d'équipements industriels, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et du dessalement de l'eau de mer. Aussi, l'accent a été mis sur la coopération en matière de mines, ayant permis de passer en revue les opportunités d'exploration et d'exploitation des métaux et des terres rares, outre les projets miniers structurants que l'Algérie s'attèle à développer pour renforcer son économie nationale.

L'ambassadeur du Japon a, de son côté, affiché l'intérêt des entreprises japonaises à investir en Algérie, saluant le climat d'investissement favorable et les grandes opportunités qu'offre le marché algérien, notamment dans les domaines des hydrocarbures, des mines et des énergies renouvelables.

L'ambassadeur a, par ailleurs, affirmé l'attachement de son pays à renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt commun, au mieux des intérêts mutuels des deux pays, conclut le communiqué.