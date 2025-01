Algérie: Batna - Une exposition collective d'artisans met en valeur l'authenticité de la 'Melhfa ' des Aurès

Batna — Des artisans spécialisés dans la confection d'habits traditionnels féminins dans la région des Aurès ont mis en valeur, dimanche lors d'une exposition collective à la maison de la culture Mohamed-Laïd Al Khalifa de Batna, l'authenticité de la " Melhfa " ou " Elhaf ", cette longue robe chaouie qui résiste à l'oubli depuis plusieurs siècles).

L'exposition qui a attiré un public nombreux dès son ouverture, s'inscrit dans le cadre de la semaine dédiée à la célébration du classement du costume féminin cérémoniel de l'Est algérien sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Des exposants, approchés par l'APS, ont mis l'accent sur le caractère original et authentique de la " Melhfa ", portée dans les Aurès depuis des temps immémoriaux, avec sa couleur noire décorée le long de ses extrémités supérieure et inférieure d'un liséré de trois couleurs : violet (ou rouge), jaune et vert, sous la forme d'étroites bandes parallèles appelées " S'fifa ".

Ces couleurs, inspirées de la nature Aurésienne, symbolisent l'amour de la vie par les femmes chaouies, le soleil, ainsi que la terre et sa générosité, selon l'artisane et professeure à la retraite Messaouda-Hayat Bouali, qui a noté que cet habit consiste en une pièce unique qui était auparavant maintenue, à ses extrémités, par des noyaux de dattes ou d'abricots et de fils de laine entremêlés qui servent de ceinture.

Selon Mme Bouali, la " Melhfa " est généralement accompagnée d'une autre pièce en laine dont on recouvre les épaules, appelée " thaghnast ", un châle tissé épais en hiver et très léger durant la saison chaude, en plus, évidemment, des célèbres bijoux en argent qui tiennent un rôle important dans l'élégance de la femme, et qui permettent de fixer les extrémités de la " Melhfa ".

Le responsable de l'association " Azta N'lhaf ", Kamel Radji, a évoqué, quant à lui, " la relation étroite entre cet ancien costume féminin et l'ingéniosité des femmes d'antan dans le tissage de la laine, en général, et de la Melhfa, en particulier ". Cette exposition a donné lieu à l'organisation d'un atelier technique et pratique consacré aux techniques de tissage de la " Melhfa " originale des Aurès, sous la supervision de l'artisane Soraya Saïfi qui a fait part de son souhait d'enseigner, à travers cet atelier, les techniques correctes de tissage de cet habit à l'intention des personnes intéressées.

Une exposition d'objets traditionnels en poterie, de tapisserie ancienne et de bijoux en argent a été organisée pour l'occasion qui a également été mise à profit pour la présentation d'un exposé sur l'histoire de la " Melhfa " jusqu'à son classement par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.