Algérie: SEAAL - Un nouveau plan d'action pour sécuriser l'alimentation en eau potable

Alger — La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a élaboré un nouveau plan d'action à moyen terme en vue de sécuriser l'alimentation en eau potable des citoyens des wilayas d'Alger et de Tipasa, à travers notamment le partage équitable de cette ressource et l'amélioration des infrastructures hydrauliques, a indiqué la société dimanche dans un communiqué.

Ce plan d'action, étalé sur la période 2025-2027 et validé récemment par le conseil d'administration, a fait l'objet d'une présentation lors du premier comité de direction générale de l'année 2025, tenu sous la présidence du directeur général de la SEAAL, Lyes Mihoubi, a précisé la même source.

Ce plan d'action s'articule autour de 8 objectifs stratégiques, à savoir "la sécurisation de l'alimentation en eau potable des citoyens par le partage équitable de la ressource et la réduction des ENF(eaux non facturées), l'amélioration de la maintenance des infrastructures hydrauliques pour garantir la continuité du service public de l'eau et de l'assainissement, et d'accroître la performance des services d'assainissement par la réhabilitation des ouvrages vétustes et le développement de techniques innovantes".

Le plan vise également, selon le communiqué, l'amélioration de l'encaissement des recettes et le recouvrement des impayés pour consolider l'équilibre financier de la SEAAL, le développement du chiffre d'affaires des travaux et prestations pour diversifier les sources de revenus, ainsi que le renforcement de l'efficience opérationnelle, financière, technologiques et humaine.

Il est question aussi d'investir dans le développement des compétences et de cultiver un esprit novateur et engagé, de consolider la responsabilité sociétale en garantissant l'accès à l'eau pour tous et en préservant la ressource.

Dans ce contexte, M. Mihoubi a souligné "les enjeux majeurs auxquels SEAAL sera confrontée en 2025, notamment dans un contexte de faible pluviométrie, et la réception prévue de projets de dessalement d'eau de mer", en appelant "l'ensemble des collaborateurs à maintenir leurs efforts pour continuer à développer la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement".

Par ailleurs, il a été dressé, lors de cette réunion, un premier bilan de l'année 2024, et qui devra faire l'objet d'une communication détaillée ultérieurement, a fait savoir le communiqué.

A cet effet, le DG de la SEAAL a tenu à féliciter l'ensemble des équipes pour leur "engagement constant pour assurer la continuité du service public de l'eau et de l'assainissement aux citoyens d'Alger et de Tipasa", a-t-on ajouté de même source.