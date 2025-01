Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a rencontré, dimanche à Alger, les moudjahidine et veuves de chouhada sélectionnés pour accomplir la Omra aux Lieux saint de l'Islam, sous le patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et ce dans le cadre du 70e anniversaire de la Révolution de libération.

Lors d'une cérémonie organisée en leur honneur, M. Rebiga a transmis aux moudjahidine et moudjahidate, ainsi qu'aux veuves de chouhada les salutations du président de la République, soulignant que cette rencontre intervient "en application des orientations du président de la République et de son intérêt pour cette catégorie", et en concrétisation du "plan d'action du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit visant à honorer et distinguer les moudjahidine et moudjahidate, ainsi que les veuves de chouhada".

Il a rappelé que dans ce cadre, des moudjahidine et des veuves de chouhada avaient accompli les rites du hadj en 2024, ajoutant que cette "louable initiative" organisée par le ministère intervient également dans le cadre de "l'intérêt particulier" accordé par l'Etat à cette catégorie en guise de reconnaissance de leurs inestimables sacrifices pour le pays et le recouvrement de la souveraineté nationale.

Au terme de la cérémonie, le ministre a partagé un dîner avec les Moudjahidine et Moudjahidate, et les veuves de Chouhada concernés par cette distinction, au nombre de 250 pèlerins issus de l'ensemble des wilayas du pays.

Pour rappel, les vols des pèlerins sélectionnés sont programmés à partir d'aujourd'hui, lundi, depuis les aéroports d'Alger, Oran et Constantine. Ils seront encadrés, pris en charge, et accompagnés par "des membres de leurs familles et des fonctionnaires relevant du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, et d'un staff médical spécialisé", selon les explications fournies.

Les Moudjahidine et les veuves de Chouhada ont, pour leur part, salué l'importance accordée par le président de la République à la famille révolutionnaire et aux Ayants-droit, ainsi que son engagement à préserver "la mémoire nationale".

Ils ont par ailleurs, exprimé l'espoir de voir l'Algérie, sous la conduite du président de la République, continuer à "réaliser davantage de progrès, de développement et de prospérité, comme en rêvaient les Moudjahidine et les valeureux Chouhada.