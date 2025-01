Algérie: La Semaine célébrant le 'Costume féminin de cérémonie dans le Grand Est algérien' s'ouvre à Alger

Alger — La Semaine célébrant le "costume féminin de cérémonie dans le Grand Est algérien", récemment inscrit par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, a été ouverte dimanche à Alger avec une grande exposition dédiée à ce grand acquis de la diplomatie culturelle algérienne.

Visible jusqu'au 12 janvier au Centre des Arts et de la Culture au Palais des Raïs (Bastion 23) et à la salle No 4 du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, cette grande exposition comprend le "Costume féminin de cérémonie dans le Grand Est algérien", ainsi que l'ensemble des "Savoirs et savoir-faire liés à la confection et à la création de bijoux -Gandoura et Melehfa".

Le "costume féminin de cérémonie dans le Grand Est algérien" a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par le Comité intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), lors de sa 19e session tenue à Asuncion (Paraguay) au début du mois de décembre 2024.

Ainsi, plusieurs éléments séculaires constituant le dossier de cette nouvelle inscription sont exposés dans les salles des différents étages du Palais des Raïs, ainsi qu'au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria.

La "Gandoura", la "Melehfa", le "Caftan", le "Quat", le "Quwiyet", le "Lhef", la "Chachia", le "Seroual", "Dekhila", "Lougaa", "Elmendil", et "Elhzam", tous brodés, coiffés et parés de bijoux tels que "Chachia besoltani", "Eljbine", "Khit-errouh", "boucles d'oreilles - Mnaguech", "Mechref", "Mekhbel", "Skhab", "Msayess" et "Khelkhal", figurent parmi les éléments exposés.

La directrice du Centre des Arts et de la Culture au Palais des Raïs, Faiza Riache et le chercheur en patrimoine Mohamed Nadir Chellali, ainsi que le Chef de département de l'Animation culturelle et de la programmation au sein du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, Mourad Bernoussi, ont été unanimes à souligner l'"importance de transmettre tous ces savoirs ancestraux et patrimoniaux aux jeunes générations, à travers, notamment, leur inclusion dans les programmes et manuels scolaires".

Un riche programme consistant en plusieurs ateliers, conférences et autres activités en lien avec la célébration de cette nouvelle inscription qui constitue une grande victoire de la diplomatie culturelle algérienne, accompagne cette grande exposition organisée à Alger et, à la même période, dans plusieurs villes d'Algérie.