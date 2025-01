Algérie: Alger - Installation de deux commissions chargées de suivre la concrétisation des projets des plans jaune et bleu

ALGER — Le wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a présidé, dimanche, l'installation de deux commissions chargées de suivre la concrétisation des projets des plans jaune et bleu au titre de "la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale", indique un communiqué des services de la wilaya.

Les plans jaune et bleu s'inscrivent dans le cadre de "la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale, présentée par M. Rabehi devant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", rappelle la même source.

L'installation de ces deux commissions chargées de suivre la concrétisation des projets du plan jaune pour le transport et la mobilité dans la capitale et du plan bleu pour la modernisation de la façade maritime de Aïn Benian à Tamentfoust "intervient conformément aux conclusions des rencontres et des séances de travail consacrées aux projets de cette vision stratégique".

La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence des Secrétaires généraux des ministères des Transports et des Travaux publics et des Infrastructures de base, des Directeurs généraux des établissements publics relevant des deux secteurs, des membres de l'organe exécutif et des cadres de la wilaya, selon le communiqué, qui fait état de "la tenue de réunions périodiques et de l'organisation de sorties sur le terrain pour suivre l'avancement des projets".