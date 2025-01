Algérie: Ouverture de la semaine de célébration du costume féminin de cérémonie dans le grand Est algérien

Constantine — Les activités de la semaine de célébration du costume féminin de cérémonie dans le grand Est algérien ont été lancées, dimanche après-midi, simultanément au musée national des arts et des expressions culturelles traditionnelles "palais Ahmed Bey" et à la maison de la créativité de la ville de Constantine.

Cette manifestation qui se poursuivra jusqu'au 12 janvier en célébration de l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO du dossier intitulé "Costume féminin de cérémonie dans le Grand Est algérien" verra l'organisation de plusieurs expositions, ateliers, conférences, concerts et défilés de costumes traditionnels et modernes.

Cette semaine connait une large participation des artisans locaux qui présenteront des tenues confectionnées avec passion dans le respect des traditions anciennes de broderie en tant que pan de l'identité et du patrimoine culturel national, selon les organisateurs.

"C'est un évènement culturel qui vise à mettre en lumière le riche patrimoine de la région de l'Est algérien à travers des défilés de costumes féminins traditionnels des wilayas de la région, dont Constantine, Annaba, Sétif, Souk Ahras et Guelma", a indiqué, le directeur local de la culture et des arts, Farid Zaïtar.

La manifestation, a-t-il ajouté, sera également marquée par la tenue d'ateliers sur la couture et la broderie traditionnelles et de conférences sur la symbolique des motifs brodés dans la culture algérienne et l'importance de la préservation et de la promotion du patrimoine culturel auprès des générations nouvelles ainsi que de l'encouragement des artisans à poursuivre leurs activités.

Pour la directrice du musée national des arts et des expressions culturelles traditionnelles et membre de la commission chargée du dépôt auprès de l'UNESCO du dossier "Costume féminin de cérémonie dans le Grand Est algérien", Meriem Kebailia, cette célébration constitue une reconnaissance aux efforts déployés pour la protection du patrimoine culturel immatériel algérien.

Elle a également estimé que le dossier de l'habit traditionnel revêt une grande importance au regard de ses dimensions culturelles et historiques surtout que des tentatives extérieures ont visé à "spolier certains de nos costumes traditionnels".

Selon la même cadre, le ministère de la Culture et des Arts a lancé, à travers la création d'une commission spécialisée composée de chercheurs, artisans et académiciens, le travail sur le dossier d'inscription sur la liste du patrimoine mondial immatériel du costume traditionnel de la région de l'Est algérien avant la pandémie du coronavirus.