Algérie: Belmehdi donne le coup d'envoi des éliminatoires internationales du Prix d'Alger de récitation et de psalmodie du Saint Coran

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a donné, dimanche à Alger, le coup d'envoi des éliminatoires internationales de la 20e édition du Prix d'Alger de récitation et de psalmodie du Saint Coran.

Organisé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avec la participation de plus de 44 pays, ce concours se déroulera via visioconférence pour sélectionner les candidats qualifiés pour la finale prévue pour la nuit de l'Isra et du Miraj (voyage nocturne et ascension du Prophète QSSSL).

A cette occasion, le ministre a souligné l'engagement de l'Algérie à servir le Saint Coran, notamment à travers l'organisation de ce Prix et des autres concours nationaux de récitation et de psalmodie du Saint Coran, mais aussi l'impression et la distribution d'exemplaires du Saint Coran.

Le ministre a, par là même, fait savoir que le Coran psalmodié par un récitateur aux besoins spécifiques devrait être diffusé ultérieurement par les radios.

Concernant la date de la finale, M. Belmehdi a expliqué que le choix de la nuit de l'Isra et du Miraj symbolisait le lien fort avec la Mosquée Al-Aqsa, particulièrement dans le contexte actuel marqué par l'agression et le génocide barbare commis par l'entité sioniste contre le peuple palestinien, notamment à Ghaza.

A noter que le jury de cette 20e édition du Prix d'Alger de récitation et de psalmodie du Saint Coran est composé de membres algériens et de deux membres du Nigeria et de l'Arabie saoudite.