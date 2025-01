Algérie: Conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui - La communauté internationale doit assumer ses responsabilités envers la cause sahraouie

Plusieurs militants et sympathisants étrangers participants à la Conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui organisée à Boujdour dans les camps des réfugiés sahraouis, ont appelé, dimanche, la communauté internationale à assumer ses responsabilités envers la cause sahraouie.

Dans une déclaration à l'APS, en marge des travaux de cette Conférence, la membre du Parlement suédois, Cizia Wadby, a affirmé que cette deuxième visite dans les camps de réfugiés sahraouis lui avait permis de renouveler sa solidarité et son soutien à une cause qui lui est "très chère".

La parlementaire suédoise a précisé qu'elle avait beaucoup entendu parler de la cause sahraouie dans les années 1990, mais qu'elle "n'en avait réellement pris la mesure qu'après sa première visite dans les camps de réfugiés".

Elle considère désormais cette opportunité comme un moyen de "porter les souffrances du peuple sahraoui et de les faire connaître dans les différents fora internationaux".

La militante suédoise a en outre indiqué qu'en tant que femme politique, "elle se sent aujourd'hui investie d'une responsabilité pour plaider en faveur de la cause sahraouie et de se tenir aux côtés du peuple sahraoui jusqu'à ce qu'il recouvre sa liberté".

De son côté, le militant et sympathisant italien de la cause sahraouie, Tommaso Marconi, a déclaré à l'APS, que sa participation à cette conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui, au camps des réfugiés sahraouis, renforcerait sa détermination à poursuivre son engagement et à faire entendre la voix du peuple sahraoui auprès de la communauté internationale pour que cette dernière assume sa responsabilité historique face à la souffrance et à la privation de ce peuple de son droit à la liberté et à l'indépendance.

Dans une déclaration à l'APS, un autre militant japonais s'est dit très fier de sa participation à cette conférence, soulignant que "c'est une opportunité pour transmettre au peuple japonais l'image réelle des souffrances endurées par le peuple sahraoui depuis des décennies et pour mobiliser davantage de solidarité et exercer une pression pour réaliser la justice internationale en faveur de la cause sahraouie".

Pour sa part, le militant politique palestinien solidaire de la cause sahraouie, Mohamed Khalil, a indiqué qu'il "se trouvait dans les camps des réfugiés sahraouis pour réaffirmer sa solidarité avec cette cause humanitaire".

Il a exprimé son rejet de l'occupation marocaine des territoires sahraouis et déploré les conditions difficiles dans lesquelles vit actuellement le peuple sahraoui à cause de cette occupation.

Le militant palestinien a en outre souligné que cette situation rappelle celle du peuple palestinien, les deux peuples partageant des souffrances similaires face à l'incapacité de la communauté internationale à trouver une solution urgente qui assure aux deux peuples leurs droits à la liberté et à l'indépendance.

Il est à noter que la Conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui réunit des défenseurs des droits humains solidaires de la cause sahraouie provenant de 13 Etats représentant notamment l'Algérie, la Palestine, la Suède, l'Allemagne, l'Espagne, le Japon, l'Italie, la Colombie, la Croatie, le Chili, les Etats-Unis d'Amérique, le Portugal, ainsi que la Lituanie.

Les participants auront l'occasion de tenir des rencontres avec des responsables sahraouis du Front Polisario et d'organiser des visites à nombre de structures et d'administrations sahraouies, afin de voir de près les souffrances du peuple sahraoui.