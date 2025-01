Maroc: 'Cartographie du déplacement', une exposition de l'artiste Yassine Chouati du 9 janvier au 8 février à Rabat

Rabat — La Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l'Étranger organise, du 9 janvier au 8 février prochain à Rabat, l'exposition "Cartographie du déplacement" de l'artiste maroco-espagnol Yassine Chouati, dont le vernissage aura lieu jeudi à 18h30 à l'Espace Rivages, a indiqué la Fondation dans un communiqué.

"Cette exposition dépasse le cadre d'un simple rendez-vous artistique, elle se fait le trait d'union entre mon présent et mes racines, un retour profondément significatif vers ma terre natale", souligne l'artiste, cité par le communiqué, ajoutant qu'elle "symbolise une réconciliation intime avec l'endroit qui m'a vu naître, établissant un dialogue discret entre ce que j'ai laissé derrière et ce que j'ai façonné au loin, loin des rivages de mon enfance".

Selon les organisateurs, la recherche artistique de Chouati se concentre sur des thématiques telles que l'exil, le déracinement, la désorientation et la solitude. À travers ses oeuvres, il "déstabilise le spectateur pour l'inciter à une réflexion collective, en suivant des procédés où le sens est dissimulé et la narration est discontinue, par le dessin, la sérigraphie et la lithographie ... et à travers plusieurs projets artistiques, il exploite une série d'éléments pour explorer la mémoire et la mélancolie liées à l'exil".

Résidant en Espagne, Yassine Chouati est titulaire d'un doctorat avec mention internationale et qualification Cum Laude en art et patrimoine. Il détient également un master en art contemporain et une licence en arts plastiques de la Faculté des Beaux-Arts de l'Université de Séville.

Ses oeuvres ont été exposées dans plusieurs pays, notamment en Espagne, en Suède et au Mexique. Il a également participé à de nombreuses résidences artistiques et a bénéficié de séjours de recherche internationaux financés au Danemark, Finlande et au Brésil.

L'Espace Rivages, inauguré en mars 2016, est dédié aux artistes et écrivains marocains résidant à l'étranger. Depuis son ouverture, il a accueilli de nombreuses expositions et présentations de livres visant à faire connaître les créations de la diaspora marocaine et à l'intégrer dans la vie artistique et culturelle de son pays d'origine.