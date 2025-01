Soudan: Le secrétaire général du Conseil Suprême de la Culture et des Médias appelle à un discours médiatique unificateur

Obied — Le secrétaire général du Conseil Suprême de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Sports et ministre en charge du Kordofan du Nord, M. Abdel-Muttalib Abdel-Mutual a souligné l'importance d'unifier le discours médiatique à travers le travail des représentants des médias dans les institutions , notant que le Conseil a préparé un plan médiatique solide pour l'année 2025, visant à développer et à améliorer le travail pour suivre le rythme du développement technique et technologique, à travers lequel les activités seront reflétées dans le mandat officiel et sociétal.

Le ministre par intérim de l'Information a ajouté que le plan médiatique contient (157) objectifs quantitatifs, appelant à l'importance de la coordination pour améliorer la performance des médias, et Son Excellence a apprécié les efforts des journalistes dans la couverture des activités de l'État, en plus de leur grand rôle. en soutenant les agences régulières dans la bataille pour la dignité.

Abdel-Mutal a fait cette déclaration alors qu'il présidait dimnche dans son bureau la réunion du Conseil des secrétaires, en présence du directeur de l'Administration générale de la culture et de l'information de l'État, du directeur de l'agence de presse soudanaise, du directeur du l'Autorité nationale de radio et de télévision, les directeurs des services généraux du Conseil et les représentants du Conseil auprès des ministères.

Entre-temps, le Conseil a commencé à mettre en oeuvre son plan pour l'année 2025 en célébrant l'anniversaire de l'indépendance, ce qui a suscité une grande interaction communautaire.

Son Excellence a salué les grands efforts déployés par les médias officiels et les journalistes de l'État pour couvrir les événements, les programmes et les activités visant à servir la communauté, en plus de refléter les activités des ministères et des institutions gouvernementales.