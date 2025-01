Afrique: Le Conseil de sécurité écoute un exposé sur la situation alimentaire au Soudan

New York — Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une session, lundi 6 janvier 2025, au cours de laquelle il recevra des éclaircissements sur la situation alimentaire au Soudan, dans le cadre de son point de l'ordre du jour, « Protection des civils dans les conflits armés.

Un rapport de presse publié sur le site Internet du Conseil indique que la séance d'information devrait être présentée par le directeur du Département des opérations et du plaidoyer du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Edem Wosorno, et le directeur général adjoint du Département des opérations alimentaires. et Organisation de l'agriculture (FAO), Beth Bekdol.

Il convient de noter que la réunion a eu lieu à la demande du Royaume-Uni, de la Guyane et de la Slovénie, et avec le soutien du Danemark et de la Sierra Leone. Le Soudan devrait participer à cette session, conformément à l'article 37 du règlement intérieur temporaire du Conseil.

Le ministre de l'Agriculture, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Information, le ministre de la Santé et le commissaire à l'aide humanitaire ont clairement indiqué lors d'une conférence de presse sur la plateforme de l'agence de presse soudanaise que les rapports des organisations préparés sans vérification et avec les informations limitées sur lesquelles ils se fondent, ils ne reflètent pas la situation alimentaire réelle au Soudan.

Le site Web du Conseil de sécurité indique que la réunion se concentrera probablement sur le rapport du Comité d'examen de la famine de la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire (IPC) publié le 24 décembre 2024, qui fait état de famine dans au moins cinq régions du Soudan.

Toutefois, le gouvernement soudanais, s'appuyant sur la production agricole dans plusieurs États du pays, a nié l'existence de la famine dans le pays et a appelé à la non-politisation du travail humanitaire dans le but de s'ingérer dans les affaires intérieures du Soudan.

Le rapport ignore les moyens d'améliorer la situation alimentaire, notamment en augmentant la production agricole, en renforçant les chaînes d'approvisionnement et en soutenant les familles les plus nécessiteuses.\ OSM