Ile Maurice: Le Dr Ramtohul visite des chantiers de sa circonscription

En l'absence jusqu'au 8 janvier du ministre du Logement, Shakeel Mohamed, du pays, c'est le Dr Avinash Ramtohul, ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, qui assure la suppléance. Dans ce contexte, ce dernier a effectué des visites sur les chantiers de la National Housing Development Company Ltd (NHDC) dans la circonscription n° 10 (Montagne-Blanche-Grande-Rivière-SudEst), notamment à Sebastopol et à Melrose, vendredi dernier. Il a également rencontré des habitants de la NHDC.

«Il est important de s'assurer que les demandes effectuées soient réalisées comme il se doit. À Melrose, nous avons constaté qu'une partie des maisons NHDC sont déjà construites et habitées. Par ailleurs, 49 maisons sont en construction et devraient être prêtes en mai 2025, selon la NHDC. Je suis satisfait de l'état d'avancement des travaux et des dimensions de ces maisons. Cependant, après une rencontre avec les habitants, plusieurs demandes ont été formulées, notamment d'un centre communautaire afin que les résidents puissent se détendre», a déclaré le ministre. À Melrose, il y a aussi un jardin d'enfants construit par la NHDC qui a ensuite été cédé au conseil de district de Moka. Toutefois, le Dr Avinash Ramtohul affirme que l'entretien de ce jardin d'enfants ne relève pas de ses responsabilités. Ce dernier est dans un état délabré. «Nous essayons de trouver une solution à ce problème», a-t-il ajouté.

Concernant la NHDC à Sebastopol, le ministre a indiqué qu'un centre communautaire est en construction et devrait être achevé en mai 2025. «Certes, il y a du retard dans ce projet, mais les travaux avancent. Un problème que j'ai relevé est celui du transport public pour les habitants. De plus, il faut clarifier sous quelle juridiction policière se trouve la NHDC de Sebastopol : la station de police de Bel-Air ou celle de Montagne- Blanche ? Étant donné que Bel-Air est plus éloigné, j'ai demandé à la police que la station de Montagne-Blanche prenne en charge les habitants de Sebastopol.»

Au sujet du transport public, le ministre a indiqué qu'une concertation avec la National Land Transport Authority sera organisée pour faciliter les déplacements des habitants. Actuellement, ces derniers doivent prendre un bus jusqu'à Sebastopol pour ensuite accéder à d'autres lignes. «Un nouvel abri d'autobus sera également construit, car l'ancien est en mauvais état. Nous prévoyons aussi des aménagements pour les personnes handicapées afin qu'elles puissent se déplacer aisément sur des chemins actuellement en terre et en roches. La NHDC a accepté favorablement cette demande», a-t-il précisé.

Commentant les divers problèmes auxquels font face les habitants des logements NHDC, le Dr Avinash Ramtohul a souligné : «C'est un héritage laissé par l'ancien gouvernement MSM. Aujourd'hui, c'est à nous de gérer ces problèmes et de trouver des solutions durables.»