Ile Maurice: L'ancien Premier ministre kényan Odinga rend visite à Ramgoolam

L'ancien Premier ministre (PM) du Kenya, Raila Amolo Odinga, a rendu une visite de courtoisie au PM, Navin Ramgoolam, ce lundi 6 janvier, au Bâtiment du trésor à Port-Louis. La réunion a porté sur la candidature d'Odinga au poste de président de l'Union africaine (UA) à travers la Commission de l'océan Indien.

Navin Ramgoolam a exprimé son soutien à Raila Amolo Odinga, soulignant l'importance de renforcer les liens de Maurice avec l'Afrique. Il a également évoqué Jomo Kenyatta, l'homme d'État et nationaliste africain, qui a été le premier PM puis le premier président du Kenya indépendant, et ses contributions significatives au parcours de Maurice vers l'Idépendance. De plus, le Dr Ramgoolam a salué l'expérience étendue de Raila Amolo Odinga, affirmant qu'il est le leader qu'il faut en ce moment, parfaitement adapté pour faire avancer le progrès du continent.

Pour sa part, Raila Amolo Odinga a déclaré que sa rencontre avec le PM mauricien avait été conviviale, et qu'il était en visite pour la troisième fois à Maurice. En tant que candidat à la présidence de la Commission de l'UA, il a souligné son engagement à obtenir le soutien des États membres. Il a assuré que, s'il était élu, il travaillerait avec diligence pour mettre en oeuvre des réformes et défendre la vision des pères fondateurs de l'UA, garantissant ainsi que l'organisation remplisse ses objectifs originels d'unité et de progrès pour le continent africain.

L'ancien PM du Kenya a, en outre, souligné les défis auxquels font face les petits États insulaires, en particulier les effets du changement climatique. Il a insisté sur la nécessité pour les pays africains de parler d'une seule voix pour accroître leur influence sur la scène internationale. Rappelant que l'Afrique représente moins de 5 % des émissions mondiales de carbone tout en subissant les conséquences, il a réitéré que le continent est une victime, et non un responsable, des problèmes climatiques.