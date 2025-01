Congo-Kinshasa: Christian Bosembe appelle aux discours conciliants via les médias

Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC), Christian Bosembe, a appelé, lundi 6 janvier, les acteurs médiatiques et politiques à adopter des discours responsable et unificateur.

Au cours d'une interview à Radio Okapi, il a promis des sanctions sévères à l'encontre des réfractaires à ces mesures.

A travers son appel, Christian Bosembe a réaffirmé "son combat et celui de son institution de faire de l'espace médiatique congolais un levier de cohésion et de paix, et non un terrain de divisions ou de haine".

Il a indiqué que cet appel concerne tous les acteurs médiatiques et politiques quelles que soient leurs tendances, soulignant la nécessité d'un discours responsable pour préserver l'unité et la paix nationale.

Dans un contexte socio-politique où les tensions peuvent facilement s'intensifier, le président du CSAC a rappelé que tout propos de haine, toute incitation à la division ou tout discours séparatiste diffusé sur les plateformes médiatiques sera sévèrement sanctionné.

« Les médias seront sanctionnés conformément à nos lois ça c'est inévitable. Les politiciens seront privés de médias. Donc si un operateur politique tombe dans le coup, nous n'allons pas hésiter, peu importe d'où ce politicien viendra. Que ça soit de n'importe quel bord », a précisé Christian Bosembe.

Au nom du CSAC, institution d'appui à la démocratie, il a en outre appelé à la responsabilité des professionnels des médias.

Christian Bosembe a par ailleurs rappelé que le CSAC veut, à travers cette mesure, amener la RDC à préserver sa richesse tribale et ethnique, qui constitue, selon lui, le socle de son identité collective et le ciment de son unité.