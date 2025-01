Ile Maurice: Un carnet déjà rempli de rendez-vous en 2025

2025 commence sur les chapeaux de roues avec plusieurs événements culturels à l'agenda. Voici un avant-goût de ce que vous pourrez découvrir en ce début d'année.

«Bollyland - The Next Level»

Le 11 janvier, le Suffren Hotel & Marina se transformera en Bollyland pour ceux friands de desi vibes. En début de soirée à partir de 19 heures, ceux présents auront droit à des performances des talents locaux : Kheelesh Soogumbur, Koveela Joorun et Ashveena Domun. Par la suite, DJ Neil K, DJ Rohan D, DJ Spiky V, DJ Ash, DJ Sun, DJ Yash J, DJ Shanish et DJ KS prendront le relais pour enflammer les platines. La soirée sera animée par Ritesh Chuttoo. Au programme : un mix de Bollywood et de hits commerciaux qui promet de faire vibrer le dancefloor durant toute la nuit.

En avant «Moris Comedy Club»

Le 25 janvier à 17 heures et à 20 heures, rendez-vous avec «Moris Comedy Club» au Caudan Arts Centre. Le spectacle vous promet un mariage entre artistes reconnus et nouveaux talents. Sur scène: Vincent Duvergé, Kaleem TV, Henri Fexa et Tom Baldetti. Voilà qui promet bien des éclats de rire.

«La voix humaine» : les mots de l'absent

Vinaya Sungkur et Les Fêlés Production vous présenteront une adaptation de l'oeuvre de Jean Cocteau, «La voix humaine», le jeudi 16 janvier à partir de 19 h 30 au Caudan Arts Centre. L'intrigue: une femme parle avec son amant au téléphone pour la dernière fois. Elle l'aime, mais lui va en épouser une autre. Alors seule sur scène, la comédienne Clémence Soupe nous fait deviner les mots de l'absent. Séduction, rage, indifférence, désespoir et résignation, toutes les émotions y passent.

Fulgurance et passion au Caudan Arts Centre

Après «L'Âge d'or du piano» et «Concert Piazzola», la pianiste Nouchine Schopfer nous revient avec un récital entièrement consacré à Beethoven. Le samedi 18 janvier à partir de 19 heures, elle présentera deux oeuvres majeures du compositeur, à savoir «Waldstein» et «Appassionata». Ces sonates sont considérées comme de véritables défis pour les pianistes qui les interprètent. Ce récital comprendra des interventions commentées.

«Cabaret d'Alexandre» ou Alexandre en solo

Alexandre débarque chez nous pour nous présenter son spectacle «Le Cabaret d'Alexandre». Cette soirée d'humour et de chansons se tiendra le mercredi 5 février à partir de 19 h 30 au Caudan Arts Centre. C'est la première fois qu'Alexandre se produit à l'international. Il aura au préalable donné plus de 300 représentations dans toute la France. Dans ce cabaret, on y chante, on fait de la lecture de poèmes, on fait également du théâtre et on y découvre surtout des revisites de Bobby Lapointe, Bourvil, Raymond Devos ou encore Charles Aznavour.

Dans les bras de «Sugar Daddy 2»

Si vous voulez rire un bon coup avec des artistes locaux, rendez-vous le 8 février à 19 heures et le dimanche 9 février à 14 heures pour les nouvelles aventures de Sugar Daddy. Alexandre Martin est sa troupe vous proposent une suite hilarante, où les quiproquos s'enchaînent et où les personnages se retrouvent empêtrés dans des situations pas possible. Un spectacle de deux heures qui promet de vous faire pleurer de rire.

Récital de Congyu Wang

Après le succès de son premier récital en 2024, le pianiste Congyu Wang revient pour présenter le Concerto No.1 de Chopin. Ce récital qui se tient en collaboration avec l'Ensemble 415 aura lieu le 12 février à partir de 19 h 30 au Caudan Arts Centre. Reconnu comme un jeune pianiste extrêmement talentueux, le Singapourien Congyu Wang s'est fait un nom à l'échelle internationale en tant que récitaliste, accompagnateur et musicien de chambre.

Les Enfants d'un Rêve présentent «Fabulous 80s»

Les Enfants d'un Rêve reviennent avec le spectacle «Fabulous 80s» qui se tiendra le vendredi 14 février à 20 heures et le samedi 15 février à 20 heures au Caudan Arts Centre. Ils proposent un voyage musical dans les années 80, de la pop au kitsch, en passant par des légendes du rock comme U2, Roxette ou A-ha, sans oublier les débuts du R&B, le reggae et notre séga. La partition sera assurée par le groupe Firehawks.

«Dann Santié» avec Gwendoline Absalon

Le mercredi 19 février à partir de 20 heures vous êtes conviés à une soirée musicale au Caudan Arts Centre. Elle réunira des notes de La Réunion et celles de Maurice. Gwendoline Absalon de La Réunion et le groupe Anonym de Maurice vont narrer les récits de leur musique respective, tissant ainsi des liens entre deux cultures à la fois proches et éloignées.

«Chinese and Western Ballet Gala» : Mariage de grâce et d'élégance

Du 21 au 24 février le Caudan Arts Centre vous invite au «Chinese and Western Ballet Gala» présenté par le célèbre Ballet de Liaoning. Ce spectacle met en scène des extraits d'oeuvres emblématiques telles que Le Lac des Cygnes, Don Quichotte et La Sylphide, ainsi que des chef d'oeuvre inspirés de la culture chinoise tels que Mulan, Pas de Deux et Jasmine Flowers. Ce spectacle de 90 minutes est interprété par des danseurs de classe mondiale.

«Segazz» s'avance au Caudan Arts Centre

Les Thomas Brothers présenteront «Segazz» le vendredi 28 février au Caudan Arts Centre à partir de 18 heures. Ce concert sera la seconde édition de «Segazz». Roger, Lindsay et Philippe Thomas seront accompagnés pour l'occasion d'artistes invités dont Babani Records.

«Moya» by Zip Zap Circus

Du 14 au 16 mars, place au cirque ! Après avoir rencontré le succès en janvier 2024, Moya revient sur scène pour quatre représentations en mars 2025 au Caudan Arts Centre. «Moya», qui met en lumière un collectif de dix jeunes artistes vous emmène dans un voyage multicolore avec le Zip Zap Circus d'Afrique du Sud. Le spectacle est inspiré de leurs histoires réelles vécues au sein de Zip Zap.

Désiré François au Trianon Convention Centre

Le 1er mars, Désiré François vous invite à son concert à partir de 19 heures au Trianon Convention Centre. Pour l'occasion, il a invité le chanteur réunionnais, Dominique Barret. Les deux artistes interpréteront pour la première fois en live à Maurice, leur titre Kisanla pou eli. Désiré François passera en revue ses tubes dont Rev nou zanset, Isi kot nou ete ou encore Dipin griye.

Hansraj Raghuwanshi au SVICC

Le chanteur spirituel indien, Hansraj Raghuwanshi, sera de retour à Maurice pour un concert le 2 mars au Swami Vivekananda International Convention Centre à Pailles, à partir de 16 heures. Sa venue cadre avec le Maha Shivaratree.

«The James Bond Concert Show» au MGI

Fans de James Bond, vous avez rendez-vous le 29 et le 30 mars pour un hommage à votre idole. Les deux spectacles se tiendront respectivement le 29 mars à 19 h 30 et le 30 mars à 15 h 30 au Mahatma Gandhi Institute à Moka. Le concert sera interprété par l'orchestre du Conservatoire national de musique François Mitterrand et les solistes des Select Singers. L'orchestre proposera une interprétation des chansons de James Bond dans leur version originale, tandis que les chanteurs porteront des costumes spécialement conçus pour ce concert et qui mettra en avant l'univers de James Bond.

Redouane Bougheraba et son stand-up inédit

Redouane Bougheraba proposera une unique prestation le samedi 24 mai à partir de 20 heures au Trianon Convention Centre. Originaire de Marseille, Redouane Bougheraba est connue pour être l'un des prodigues incontournables du stand-up en France. En 2024, il a réalisé un défi de taille en jouant son spectacle au Vélodrome de Marseille, devenant ainsi le premier humoriste à remplir un stade français avec son one-man show. Son talent pour l'improvisation, sa capacité à briser les tabous et son autodérision captivent instantanément le public.

Paul Mirabel débarque à Maurice en juin

Amateur d'humour décalé, c'est l'occasion à ne pas rater. Paul Mirabel sera chez nous pour une unique prestation le samedi 28 juin à partir de 20 heures au Trianon Convention Centre. L'artiste, qui a côtoyé plusieurs pointures de la scène dont Jérémy Ferrari, Florence Foresti ou encore Jamel Debbouze, nous présentera son spectacle «Par amour». Avec «Par amour», Paul Mirabel raisonne, questionne et tente d'expliquer ce qu'est l'amour.