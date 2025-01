Soudan: 40 miliciens ont été tués à El Fasher et le Lit-Col « milice » Mansour Abu Sifaita a été arrêté dans l'axe du désert

El Fasher — La 6ème Division d'infanterie à El Fasher a révélé que la milice terroriste Al Dagalo a bombardé les quartiers sud d'El Fasher dimanche après-midi.

Avec mortiers, (82,120) et des drones, les forces armées ont rapidement fait face à eux, appuyées par des avions militaires, puisqu'elles ont pu tuer (40) miliciens et détruire un certain nombre (6) véhicules de combat, et le reste ont pris la fuite, laissant derrière eux les morts et les blessés sur le terrain.

La division a annoncé que les Forces Armées et la Force Conjointe ont pu, dimanche, dans l'axe désertique, arrêter le Lit-Col (milice) Mansour Mohamed Ali « Abu Sifaita », d'origine libyenne et de nationalité soudanaise, qui résidait au sud du marché d'Al-Fasher, et accompagnés de deux autres personnes à bord de deux voitures « Tundra » venant de la Jamahiriya arabe libyenne, ils apportent un soutien militaire et logistique à la milice d'El Fasher.