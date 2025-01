Afrique: Minawi - J'ai discuté avec des responsables des Nations Unies la situation humanitaire au Darfour

Port-Soudan — Le gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minawi, a rencontré lundi après-midi le chef du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies, le conseiller en chef pour la sécurité au Soudan et M. Issam Ghoneim. , le fonctionnaire, agent de liaison et coordinateur du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies au Soudan, dans le cadre d'une série de réunions tenues par le gouverneur.

Minawi a écrit dans un tweet sur son compte sur la plateforme (X) : Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de rencontrer M. Leonardo Cunha, chef du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies et conseiller principal en matière de sécurité au Soudan, et M. Issam Ghoneim. Nous avons discuté la situation humanitaire difficile dans la région du Darfour et de la manière d'atteindre les personnes touchées dans la région et d'ouvrir la voie aux équipes de travail internationales pour surveiller le travail humanitaire.

Il a écrit dans le tweet : « Nous avons également souligné la nécessité d'ouvrir des canaux d'action directe avec le gouvernement régional du Darfour et le gouvernement fédéral pour la coordination et l'arrangement, ainsi que l'importance de renforcer les efforts internationaux pour soutenir la paix et la stabilité dans la région. » . Les défis auxquels est confrontée la population du Darfour nécessitent une coopération et une coordination mondiales de la part de tous pour les aider à surmonter ces moments difficiles.