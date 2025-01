Madagascar: Trail/Saison 2025 - 15 courses déjà planifiées

La saison 2025 des traileurs s'annonce riche en courses. La Sortie Trail Tsiafajavona ouvrira le bal le 1er février.

Le trail est la nouvelle pratique sportive en vogue à Madagascar. La famille des traileurs ne cesse de s'agrandir, tout comme les organisations. À l'heure actuelle, 15 courses ont déjà une date fixée, et d'autres événements sont à venir. La saison débutera avec une toute nouvelle course : la Sortie Trail Tsiafajavona, prévue le samedi 1er février. Alvine, l'initiateur, propose deux épreuves de 36 km et 22 km autour de la troisième plus haute montagne de Madagascar, qui culmine à 2 643 m dans les massifs d'Ankaratra, à 16 km à l'Ouest d'Ambatolampy.

Le Trail Mitety Natiora revient pour sa troisième édition le 15 février 2025 à Alakamisy Ambohimanga, avec trois épreuves programmées autour des endroits spacieux et pittoresques. Un événement inédit, la première édition du concept Backyard Ultra organisée par l'ONG Ketsa, se déroulera sur trois jours, du 14 au 16 février, à Vontovorona. Ce défi consiste en un circuit de 6,7 km à parcourir chaque heure, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul coureur en lice. La quatrième course de la saison sera la deuxième édition du Trail Ambodiranano, qui se déroulera le 8 mars avec une distance de 31 km reliant Fenoarivo à Ambatofotsy.

Ce sera un avant-goût de l'UTCS organisé par l'ORTANA, dont la sixième édition est prévue en novembre 2025. La troisième édition de Aina no Fetra aura lieu le 22 mars, une course de plus en plus prisée des amateurs de course nature pour sa belle organisation, marquée par une aventure sportive et humaine exceptionnelle. La Course du lac Itasy (Coli) a réussi son entrée avec une première édition fructueuse en 2024.

Mamie Andrianirina donne rendez-vous pour la deuxième édition le 12 avril 2025 à Ampefy, avec une édition riche en nouveautés et en surprises qui rendront cette expérience encore plus mémorable. Le trail d'Ibity entame cette année sa neuvième édition, qui aura lieu comme d'habitude en avril à Antsirabe. Avec un nombre de participants qui dépasse largement les attentes des organisateurs, les adeptes du trail espèrent une amélioration de l'organisation cette fois-ci. Les trois jours de course organisés par l'association UTOP sont fixés pour les 9, 10 et 11 mai. Cette 16e édition s'annonce prometteuse et innovante, regroupant des milliers de participants.

Des objectifs en commun

Les trois organisations de RandoMada sont toutes maintenues au deuxième semestre de l'année. La 18e édition de l'Isalo Raid est prévue pour le 19 juillet, tandis que la 16e édition du Marathon de Diego se tiendra le 28 septembre. La 13e édition du Nosy-Be Trail sera organisée le 6 décembre. Il faut également noter dans l'agenda les dates du 8 et 9 août pour l'Écotrail Allée des Baobabs. Le Trail de la Santé (TDS) a également été couronné de succès lors de sa première édition. Même si la date n'est pas encore dévoilée, les équipes de Live Prod et de l'USA ont promis une deuxième édition encore plus attirante en octobre.

Et pour clore en beauté la saison, les traileurs pourront se régaler avec les trois journées de course intense de l'UTCS en novembre et le Kilomètre Vertical Angavokely Angavobe (KVAA) en fin d'année 2025. Courir en trail est bien plus qu'un simple exercice physique : c'est une activité bénéfique pour la santé mentale, reconnue pour sa capacité à pousser les sportifs à aller au-delà de leurs limites personnelles. Les participants vivant dans des zones urbaines trouvent dans le trail une opportunité précieuse de s'échapper de la ville pour se ressourcer en nature. Le défi commun de toutes ces organisations est de respecter leur jardin de course, tout en préservant les espaces naturels, valorisant ses impacts environnementaux et encourageant les traileurs à devenir des coureurs écologiques.