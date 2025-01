Madagascar: Christian Ntsay - Le PM condamne la culture de la violence

Le Premier ministre a saisi la première cérémonie de lever de drapeau de la nouvelle année au Palais de Mahazoarivo hier, pour faire une courte rétrospective de 2024 et une rapide prospective de 2025.

« Vox populi »

« 2024 a été une année assez mouvementée avec les législatives et les communales », retrace le chef du gouvernement. En se référant à la Constitution qui dispose que « la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ». Une manière de dire que la « vox populi » s'est exprimée par la voie démocratique lors des législatives du 29 mai et des communales du 11 décembre 2024.

« Iray sy iray »

Après le maelström électoral de 2024, il pense que « 2025 sera plus calme ». Ou du moins, devrait l'être. Le Premier ministre adresse une sévère mise en garde contre toute velléité de créer des troubles et fustige certaines pratiques politiques. « Je condamne fermement les actes de provocation et la culture de la violence », déclare-t-il. Une allusion à peine voilée au « iray sy iray » lancé par un poids lourd de l'opposition qui montre ses gros... muscles.

Paix et stabilité

Christian Ntsay de faire remarquer que le « iray sy iray » ou « un contre un » risque de se solder par un combat interminable si le perdant cherche chaque fois à prendre sa revanche. Autrement dit, la situation pourrait dégénérer, d'après le locataire de Mahazoarivo. « Je ne veux pas de cela pour le pays », signifie-t-il. La Constitution énonce que « le Premier ministre assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de l'unité nationale. À cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense ».

Sécurité intérieure

C'est à ce titre qu'il va convoquer prochainement une réunion de l'OMC National afin de « donner une impulsion à la sécurité intérieure ». Notamment dans la perspective de la saison des pluies pendant laquelle la Primature aura un rôle vital à remplir à travers les organismes rattachés comme le Fonds d'Intervention pour le Développement (FID) et la Cellule de Prévention et d'Appui à la Gestion des Urgences (CPGU). La loi fondamentale stipule également que « le Premier ministre conduit la Politique Générale de l'Etat ». Et de rappeler les quatre grands axes de la loi de finances 2025, à savoir l'électricité, l'eau, l'autosuffisance alimentaire et les routes.

Diplomatie mondiale

Sur le plan international, le changement de locataire à la Maison Blanche va changer la donne au niveau de la diplomatie mondiale. Le nouveau président américain ayant fait part de sa volonté de mettre fin à la guerre en Ukraine et au Proche Orient, cela aura des impacts positifs sur l'économie mondiale, explique le PM. L'économiste de formation de noter que les marchés boursiers ont réagi positivement à la réélection de Donald Trump. « La guerre en Ukraine a impacté les prix du pétrole, des PPN comme l'huile alimentaire ». Une façon de réitérer que l'année 2025 sera plus calme. C'est pour cela qu'il est résolument contre toute manoeuvre visant à semer des troubles dans le pays.