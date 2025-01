Madagascar: Escroqueries sur Facebook - La gendarmerie lance la traque

Face à une augmentation alarmante des plaintes liées à des escroqueries en ligne, la gendarmerie a récemment lancé un avertissement sévère à l'encontre des individus malveillants qui exploitent les réseaux sociaux pour arnaquer les internautes.

Ces escrocs, souvent dissimulés derrière des pages soi-disant professionnelles, profitent de la confiance des utilisateurs pour commettre leurs méfaits, mettant en péril non seulement les victimes, mais aussi la réputation des commerçants honnêtes. « Nous avons reçu de nombreuses plaintes concernant de fausses pages et escroqueries de tout genre. Vous ruinez le travail honnête de nombreux commerçants qui tentent de bâtir une réputation sérieuse sur les réseaux sociaux », a-t-on lu sur la page officielle de la Circonscription de la gendarmerie d'Antananarivo. Les victimes dénoncent des pratiques frauduleuses variées, allant de la vente de produits inexistants à des offres fictives, en passant par des arnaques financières sophistiquées. Les escrocs utilisent des techniques de plus en plus élaborées, créant des pages web et des faux profils sociaux pour tromper leurs cibles.

Confrontée à cette situation, la gendarmerie a réitéré, via cette annonce sur Facebook, son engagement à lutter contre ce fléau. « Nous traquons ces individus. Ils ne peuvent plus se croire intouchables en se cachant derrière leurs écrans». En effet, l'essor du commerce en ligne à Madagascar, favorisé par la croissance des réseaux sociaux, a ouvert de nouvelles perspectives économiques pour de nombreux entrepreneurs. Toutefois, cette expansion s'accompagne malheureusement de pratiques frauduleuses qui érodent la confiance des consommateurs. Dans ce contexte, les forces de l'ordre incitent les citoyens à signaler tout comportement suspect et à adopter une attitude vigilante lors de leurs achats en ligne.