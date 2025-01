Madagascar: Andry Rajoelina à ses proches collaborateurs - « Ne vous laissez pas abattre par les railleries »

La cérémonie de présentation des voeux de la grande famille de la Présidence de la République au couple présidentiel s'est tenue hier, au Palais d'Ambohitsorohitra.

Une année exceptionnelle

Le président Andry Rajoelina a qualifié l'année 2025 de « exceptionnelle », soulignant les nombreux défis auxquels son régime sera confronté. Parmi ceux-ci figurent l'accueil du Sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et son rôle de président de cette organisation régionale, ainsi que les enjeux socio-économiques et politiques de ce début d'année.

Lors de cette cérémonie, le chef de l'État a exhorté ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs fixés. « Chacun, à votre niveau, dans votre direction ou département respectif, doit faire preuve d'efficacité et d'une implication sans faille dans l'accomplissement de sa mission. Soyez fiers de contribuer au développement de Madagascar », a-t-il déclaré avec insistance. Au passage, le président a encouragé ses équipes à ne pas céder face aux attaques et critiques, notamment sur les réseaux sociaux. « Ne vous laissez surtout pas abattre par les railleries », a-t-il conseillé, en réponse aux allégations et aux propos visant son administration.

Méthode de travail

Le président a également insisté sur l'importance de renforcer la solidarité et d'améliorer les méthodes de travail au sein de la Présidence. Il a invité ses collaborateurs à se dépasser et à s'entraider pour garantir une mise en oeuvre efficace des projets et programmes inscrits dans la Politique Générale de l'État. De son côté, le Secrétaire Général de la Présidence, Claude Fanohiza, a profité de cette occasion pour saluer le leadership du chef de l'État et réaffirmer l'engagement, la disponibilité et la détermination de l'ensemble du personnel de la Présidence à soutenir le Président dans ses ambitions pour Madagascar. Il a assuré que tous mettront en oeuvre les moyens nécessaires pour relever les défis de cette nouvelle année 2025.