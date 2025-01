Afrique: Ligue des Champions CAF TotalEnergies (4ème journée) - Ce que les entraîneurs ont déclaré à l'issue des matches!

La quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies a été marquée par la qualification des soudanais d'Al Hilal, officiellement admis en quarts de finale de la compétition, après le nul obtenu face au Mouloudia Club d'Alger Club à Nouakchott. Un score qui porte son compteur à 10 points après quatre sorties.

CAFonline revient sur les déclarations des entraineurs au terme des rencontres de ce week-end.

Pyramids FC 2-1 Espérance sportive de Tunis

Krunoslav Jurčić (entraîneur Pyramids FC)

« Notre équipe a concédé un but, mais au final nous sommes revenus dans le match et nous avons gagné. Nos joueurs ont montré leur envie de gagner, ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour le faire. »

« Je ne m'attendais pas à gagner contre l'Esperance, j'espérais un nul vierge ou d'un but partout »

Laurenƫiu Reghecampf (entraîneur Espérance de Tunis)

« Les changements que nous avons faits n'ont pas été entièrement réussis, et c'est quelque chose que nous allons analyser et corriger lors des prochains matches. »

« L'Espérance de Tunis est une équipe forte avec des joueurs de haut niveau, nous avons assez d'expérience pour gérer ces matchs et nous allons travailler pour revenir plus forts lors des prochaines sorties.»

FAR Rabat 2-0 Maniema Union

Hubert Velud (entraineur FAR de Rabat)

« Gagner ce match est le plus important. Si mon équipe avait pu marquer le troisième but, j'aurais été plus satisfait. »

« Nous avons un résultat positif, et le prochain match devant le Raja Casablanca sera important, et j'espère le gagner. »

Papy Kimoto (coach Maniema Union)

« Nous avons mal commencé le match après avoir encaissé un but au début, puis à la fin de la première mi-temps, le gardien a commis une autre erreur coûteuse. C'est quelque chose qui arrive dans le football. »

« Nous avons été malchanceux. Nous allons nous battre jusqu'au bout et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir ».

Al Hilal 1-1 MC Alger

Florent Ibenge (Entraineur Al Hilal)

« Heureux de cette qualification en quarts de finale que notre équipe a manqué depuis de nombreuses années. Nous avons fait face à une grande pression de la part de l'adversaire, et nous avons pu obtenir un point précieux, nous permettant de nous qualifier pour le tour suivant »

« Ce n'est pas le meilleur match pour nous, on a changé le plan de jeu en deuxième période, on a attaqué et on a pu marquer le but qui nous a permis d'obtenir la qualification. »

Khaled Ben Yahia (Entraîneur MC Alger)

« Nous espérions gagner le match, nous avons eu une excellente rencontre techniquement et tactiquement, face à un adversaire avec beaucoup de potentiel et d'expérience. Je pense qu'en première mi-temps, surtout dans la première demi-heure, nous aurions dû marquer le deuxième but pour nous mettre à l'abri »

« Le Mouloudia a fait un très bon match contre une équipe favorite dans la compétition. J'ai de l'expérience dans cette phase de compétition, il n'y a pas de match facile, tous les matchs sont difficiles et enthousiastes, toutes les équipes veulent gagner. »