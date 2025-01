Madagascar: Révolution numérique - Une plateforme pour optimiser les financements publics

Réformes financières. Le ministère de l'Économie et des Finances a lancé hier un projet ambitieux destiné à réformer la gestion des financements publics. Intitulé «Projet d'Opérationnalisation de la Plateforme de Gestion des Financements Extérieurs et Intérieurs», ce projet, soutenu par la Banque Africaine de Développement (BAD), a pour objectif de moderniser la gestion des ressources financières, tant nationales qu'internationales.

La nouvelle plateforme numérique a pour objectif de simplifier et d'automatiser la gestion des financements, de la conception à l'exécution. Elle permettra d'améliorer la transparence, d'accélérer les processus et de réduire les risques d'inefficacité. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, « ce projet est un pas essentiel vers une gestion plus rigoureuse et plus responsable des fonds publics ».

D'une durée de 12 mois, ce projet est un levier pour moderniser l'administration publique et renforcer la gouvernance du pays. Il s'inscrit dans la stratégie du président Andry Rajoelina de promouvoir l'innovation numérique et de garantir une gestion optimale des finances publiques. « Ce projet marque une étape clé dans notre objectif de faire de Madagascar un modèle de transparence et d'efficacité en Afrique », a ajouté le ministre.