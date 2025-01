Afrique de l'Est: Volleyball/CC Zone 7 - Maurice abrite la 29e édition

Ping-pong entre Madagascar et Maurice. La Confédération africaine de volleyball (CAVB) Zone 7 a confié l'organisation de la 29e édition du championnat des clubs de la CAVB - Zone 7, catégories seniors hommes et dames, à Maurice. La précédente édition s'est déroulée dans la Grande Île et la version 2025 aura lieu du 22 février au 1er mars à l'île aux Dodos, hôte de la version 2023.

Cette joute régionale regroupe les meilleurs clubs de l'océan Indien, en l'occurrence les Comores, Mayotte, Madagascar, Maurice, La Réunion et les Seychelles. Les clubs champions et vice-champions malgaches sont respectivement le club de la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) et l'Akany Sambatra Itaosy (ASI) chez les garçons comme chez les filles.

Au cours de l'édition 2024, deux clubs réunionnais, Tampon Gecko Volleyball (TGV) et Saint-Denis Olympique (SDO), avaient défait en finale les équipes masculine et féminine de la GNVB à domicile. Chez les hommes, TGV de Lala Be reste la bête noire des Gendarmes. Ce club tenant du titre avait éliminé le club quadruple champion de la région en quarts de finale en 2023.

Du côté des filles, SDO avait confirmé sa suprématie en finale face à GNVB qui en était à sa deuxième participation. La première équipe avait battu la deuxième en match de classement pour la troisième place de la version 2023 et l'an passé, le club champion de La Réunion avait battu en finale (3 à 0) l'équipe championne malgache.