Madagascar: Silo continue de partager ses expériences

Depuis le 13 décembre, l'artiste multi-instrumentiste Silo Andrianandraina a lancé un projet inédit, visant à partager son savoir-faire et son expérience à travers une formation en ligne. Sur une plateforme dédiée, il guide ses apprenants dans l'univers de la création musicale et de la composition, en se concentrant notamment sur les techniques de création en studio, ainsi que l'apprentissage du piano et d'autres instruments. À ce jour, plus de trente personnes bénéficient déjà de cet accompagnement personnalisé.

Mais ce n'est pas tout. Ce samedi 11 janvier, Silo organise une conférence exceptionnelle à l'ADMC CRAAM Ankatso. Au programme : une heure et demie de musique live, suivie d'une demi-heure d'échanges sur son expérience et sa carrière musicale. Une occasion unique de plonger dans l'univers d'un créateur passionné et de poser toutes les questions aux côtés de son public.

« La formation en ligne prend plusieurs formes, avec des vidéos, des accompagnements, du coaching et des fichiers PDF. Il y a des formations gratuites, ainsi que des options par abonnement ou achat pour des formations en vidéo ou PDF. Mon objectif est d'aider les artistes débutants ou intermédiaires à devenir des professionnels », confie Silo lors d'un entretien téléphonique. Ce mois de janvier, l'artiste se consacre entièrement à ce projet de partage. Il a déjà programmé un concert très attendu pour la Saint-Valentin en février, où il pourra rencontrer ses fans et offrir une expérience musicale inoubliable.