Afrique: Basketball/Perspectives - Le Mondial de 3x3 et l'Africa Cup comme priorités

De nouvelles portes se sont ouvertes pour le basketball malgache et la saison 2025 est une année riche en évènements et une année de défi pour la Fédéra¬tion Malagasy de Basketball (FMBB). Par rapport à l'an passé, les joueurs malgaches écumeront la scène mondiale dont le plus important est la participation à la Coupe du monde de basketball 3x3 en Mongolie au mois de juin pour les deux Ankoay de 3x3.

Après la Coupe du monde de Debrecen de 2022 où la bande à Livio Ratianarivo, Elly Randriamampionona, Arnol Alpha Solondrainy et Fiary Johnson Rakotonirina ont montré tout leur talent en surclassant les Français (21-19), les Ankoay masculins joueront leur deuxième Mondial de basketball 3x3. Gonflés à bloc par leurs divers stages (Tunisie, Serbie) et compétitions internationales (Wuxi Challenger de Chine, tournoi de qualification olympique), ils sont plus que jamais capables de se mesurer contre les meilleurs joueurs des cinq continents. La Coupe du monde de Mongolie, prévue en juin, sera une nouvelle occasion de montrer que le basketball 3x3 est une discipline qui réussit bien aux Malgaches.

Dans le bain

« En basketball 3x3 masculin, Madagascar figure parmi les pays émergents. Nous avons des joueurs qui ont la capacité de rivaliser avec ceux d'autres nations. Ils ont mûri en expérience avec leur âge qui tourne autour de 25 à 27 ans. Jouer une deuxième Coupe du monde pour les hommes est une occasion de montrer notre évolution depuis la dernière édition de 2022 », confie Jean Michel Ramaroson, président de la FMBB.

Pour l'équipe nationale féminine, composée de Jaofera Minaoharisoa Christiane Harisoa Muriel Hajanirina, Sydonie Marie Erica Andriamihajanirina et Rondro Emeranchine Raherimanana, la Coupe du monde de Mongolie est une grande première, à la suite du titre africain décroché cette année à domicile.

À côté de la Coupe du monde, Madagascar participera aussi à la première édition de la Coupe des champions de Bangkok au mois de mars. « Ce rendez-vous réunira les meilleures équipes du monde, à savoir les deux meilleures nations du classement mondial, les quatre championnes continentales, dont Madagascar, ainsi que les derniers champions olympiques et le pays organisateur qualifiés d'office. Ce sera une occasion pour nos joueurs de se mettre dans le bain avant la coupe du monde de Mongolie », confie Jean Michel Ramaroson.

Madagascar sera également à l'affiche de la première compétition de la Fiba organisée en Afrique. Il s'agit du « Premier Challenger » qui aura lieu à Kigali. La Grande Ile défendra son titre de champion d'Afrique en 3x3 cette année à domicile, sans oublier la participation à la qualification à l'Afrobasket de 5x5.

À côté des compétitions internationales, la FMBB est toujours exacte au rendez-vous avec l'organisation de divers championnats nationaux pour toutes catégories, aux quatre coins du pays.