Madagascar: Art du chocolat - Les tablettes et coffrets les plus délicieux à savourer

Le chocolat malgache s'invite en France pour un événement intitulé « Printemps du chocolat malgache », qui met en lumière le savoir-faire des artisans chocolatiers de la Grande île.

Le chocolat malgache se dévoile sous son meilleur jour avec l'événement très attendu « Le Printemps du chocolat malgache ». Après le succès de l'exposition à Meudon en décembre dernier, organisée en collaboration avec le maire de Meudon, Denis Laghero, et l'association Omad, dirigée par Natanaela Randriamasy, l'École Edenia Chocolaterie prépare déjà la deuxième édition du « Printemps du chocolat malgache » qui fera découvrir les saveurs uniques de Madagascar à travers une série d'expositions et de ventes de chocolats.

L'événement se déroulera dans plusieurs villes de France, avec des dates déjà confirmées à Moirax les 13 et 14 avril, puis à Hérisson, près de Vichy, du 18 au 20 avril. D'autres villes sont en cours de négociation, marquant ainsi l'ambition de l'École Edenia de faire rayonner le chocolat malgache à l'international. Lors de cette deuxième édition, les visiteurs auront l'occasion de déguster les créations artisanales de l'École Edenia Chocolaterie, ainsi que celles d'autres pays producteurs, comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les dix meilleures tablettes et coffrets de chocolat malgache seront également exposés, dans le cadre d'un concours mettant en lumière l'excellence des artisans chocolatiers de Madagascar.

« Nous lançons un appel à tous les artisans malgaches, surtout aux sortants de l'école, pour participer à ce concours. Les deux meilleures tablettes et coffrets seront présentés lors de cette deuxième édition. L'objectif est de faire connaître à l'international le savoir-faire unique des artisans malgaches et de prouver que Madagascar possède toutes les ressources nécessaires pour produire un chocolat authentique », explique Achille Rajerison, fondateur de l'École Edenia Chocolaterie.

Engagement

Cet événement ne se limite pas à la célébration du chocolat. Il constitue aussi une plateforme pour l'École Edenia, non seulement pour développer des partenariats avec la diaspora malgache, mais aussi d'explorer des opportunités de collaboration internationale. L'École Edenia poursuit son engagement social en oeuvrant pour la création d'une nouvelle école à Soatanana, Vatomandry, dans le but de former les jeunes aux métiers du chocolat et de renforcer les liens sociaux à travers l'éducation.

« Lors de notre journée à Meudon, nous avons attiré plus de six cent cinquante visiteurs. Pour cette deuxième édition du Printemps du chocolat malgache, nous espérons encore plus de visiteurs, afin de démontrer que Madagascar n'est pas seulement une terre de cacao, mais qu'il est aussi capable de produire un chocolat d'exception, artisanal et authentique, loin des procédés industriels », ajoute Achille Rajerison.

Le Printemps du chocolat malgache offre une immersion totale dans l'univers du chocolat malgache, retraçant son histoire, de l'origine du cacao à sa fabrication, jusqu'à la dégustation. Cette manifestation s'inscrit dans une démarche de valorisation de Madagascar comme acteur clé du marché du chocolat haut de gamme, et représente un véritable tremplin pour les artisans malgaches qui ont à coeur de faire connaître leur passion et leur savoir-faire au monde entier.