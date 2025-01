Madagascar: Pétanque/Combat des titres - La bande à Zigle sacrée vainqueur

La première édition du « Combat des titrés », organisée par la ligue d'Analamanga de pétanque, sous l'égide de la Fédération Sport Boules Malgache, s'est déroulée dimanche à Ampitatafika.

Zigle et Tiana Kely confirment leur suprématie. La première édition du tournoi «Combat des titrés», initiée par la ligue régionale d'Analamanga de pétanque sous l'égide de la Fédération Sport Boules Malgache, est la compétition majeure de la saison 2025. Le tournoi s'est déroulé dimanche, au boulodrome du PAC à Ampitatafika. Comme son nom l'indique, l'événement a réuni les élites et boulistes les plus titrés des deux dernières saisons.

La triplette de l'UBM d'Ambohitrimanjaka, composée des deux récents mondialistes de Dijon, Daniel Jean François Rakotondrainibe alias « Zigle » et Faratiana Rakotoniaina dit « Tiana Kely », renforcée par Onja, a défait sèchement en finale la formation du club Mama. Celle-ci était constituée par Misa et Drogba, champions de Madagascar en titre en doublette, renforcés par Aina Kely, sur un score fleuve de 13 à 1.

Le champion du monde de tir de précision a poursuivi son spectacle tout au long de la compétition. Son équipe a nettement dominé, dès l'entame de la finale, en menant 3 à 1, puis 10 à 1 à la cinquième mène, pour l'emporter par 13 à 1. Les boules placées par le pointeur des assureurs, Misa, ont subi les tirs incessants du champion du monde. Ce duel final a été le remake du match de groupe entre les deux formations, à l'issue duquel l'équipe de l'UBM a déjà battu celle de Mama.

Petite finale

En demi-finale, Zigle et ses coéquipiers ont pris leur revanche et ont éliminé la formation de Toutoune, champion du monde junior et double médaillé d'or des Jeux des Iles, en compagnie de Tafita et Cobra, sur le score net de 13 à 4. La partie a été marquée par le duel entre le pointeur Toutoune et le tireur Zigle.

Lors de la dernière partie de phase de groupe, le trio mixte dirigé par Toutoune a battu les mondialistes. À sens unique, la formation de Zigle et Tiana Kely a largement dominé l'autre mondialiste, Faly Donald Andrianantenaina, aux côtés de Hery Morondava et Yves, équipe championne en titre en triplette et vainqueur de la Coupe de Madagascar version 2024, par 13 à 0.

Dix triplettes réparties en deux poules de cinq pour la phase de groupes ont disputé cette édition inaugurale du «Combat des titrés». Les quatre mieux classées à l'issue de cette phase sont qualifiées pour les quarts de finale. La triplette vainqueur a ravi les deux millions d'ariary, tandis que la dauphine a arraché 300 000 ariary et la troisième, 100 000 ariary.