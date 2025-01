Afrique: Etroite harmonie entre l'Algérie et la Centrafrique sur les grands dossiers africains

Alger — L'Algérie et la République centrafricaine sont en étroite harmonie sur les grands dossiers africains et sont convenues de se concerter sur l'ensemble de ces dossiers qui sont d'une importance capitale pour l'Afrique, a déclaré lundi à Bangui (Centrafrique), le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf.

"J'ai remis au président de la République centrafricaine une lettre de son frère le Président Abdelmadjid Tebboune", a indiqué M. Attaf à la presse après avoir été reçu par le président de la République centrafricaine, M. Faustin-Archange Touadéra, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue dans ce pays en qualité d'envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Attaf a affirmé avoir eu des discussions avec le président de la République centrafricaine, ayant abordé plusieurs points, le premier est "une profonde appréciation du recouvrement par la République centrafricaine de sa stabilité et de sa sécurité". Et le président de la République, a-t-il dit, "ma chargé de féliciter son frère pour cette réalisation qui est importante non seulement pour la Centrafrique ou pour la région mais pour l'ensemble du continent africain".

"Nous apprécions hautement les décisions qui viennent d'être prises et qui reconnaissent ce recouvrement de la stabilité dans ce pays frère, dont la levée de l'embargo sur les armes et l'embargo sur le commerce des diamants, ainsi que la présidence de la communauté des Etats de l'Afrique centrale et le rôle que joue la Centrafrique dans la stabilisation et la sécurisation dans le pays frère du Gabon", a-t-il poursuivi.

Le deuxième point, a-t-il ajouté concerne "les grands dossiers africains qui sont d'une singularité et d'une sensibilité extrême et qui nécessitent la coordination entre tous les pays africains, en particulier entre la République centrafricaine et l'Algérie".

"Nous avons évoqué l'ensemble de ces dossiers et le président de la république centrafricaine est en étroite harmonie, en étroite symbiose avec son frère le Président Abdelmadjid Tebboune sur la sensibilité de ces dossiers et je crois pouvoir dire qu'ils sont convenus d'ouvrir cette concertation sur l'ensemble de ces dossiers qui sont d'une importance capitale pour l'Afrique", a souligné le ministre.

Le troisième point concerne "les prochaines échéances africaines, en particulier le renouvèlement de la Commission de l'Union africaine, un renouvèlement que nous souhaitons de part et d'autre, Algériens et Centrafricains, comme allant dans le sens qui nous permette de prendre de la meilleure manière qui soit le défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'Africains", selon M. Attaf.

Et d'ajouter à ce propos: "nous formons le vœu, que je crois partagé entre nos deux présidents, que cette nouvelle commission, qui sera portée pour conduire les destinées de l'Union africaine pour les années à venir, serait à la hauteur de ces défis et qu'elle saurait défendre nos priorités, nos ambitions et nos objectifs partagés".