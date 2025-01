Algérie: Hidaoui reçoit une délégation du bureau du PNUD

Alger — Le ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la Jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a reçu, lundi à Alger, une délégation du bureau du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Algérie, ainsi que les experts algériens désignés dans le cadre du projet de coopération entre les deux parties, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, M. Hidaoui a insisté sur la "nécessité de réaliser les résultats attendus du projet en vue de renforcer les efforts de l'Etat algérien visant à promouvoir et à accompagner les jeunes, notamment en matière de formation et d'emploi, d'encourager l'entrepreneuriat et leur intégration dans les initiatives internationales et régionales visant à consolider le rôle des jeunes algériens dans le développement durable", précise la même source.

A noter que le projet de coopération pour la période 2024-2026 comprend les mécanismes à même d'assurer le soutien technique et méthodologique afin de promouvoir l'autonomisation de la jeunesse en Algérie.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du "soutien aux capacités des jeunes cadres et de la mobilisation des moyens permettant aux jeunes de contribuer au développement de leur environnement, d'accroître les opportunités d'emploi et d'appuyer les mécanismes de leur solidarité et volontariat", selon le communiqué.