Algérie: Rebiga salue à l'Aéroport international Houari Boumediene les moudjahidine et les veuves de chouhada distingués pour accomplir la Omra

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, M. Laïd Rebiga a salué, lundi à l'Aéroport international Houari Boumediene d'Alger, une délégation de moudjahidine et de veuves de chouhada qui ont bénéficié d'une Omra aux Lieux saints, sous le patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et ce dans le cadre des festivités commémorant le 70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération.

A cette occasion, M. Rebiga a affirmé que cette distinction intervient, dans le contexte de "la poursuite de la mise en oeuvre des orientations de Monsieur le Président de la République et de l'intérêt particulier qu'il porte à ces catégories nobles", ainsi que de "la concrétisation du programme du ministère visant à honorer les moudjahidine, les moudjahidate, ainsi que les veuves de chouhada".

Après avoir rappelé que le programme des vols de ces personnes au nombre de 250, sera concrétisé à travers les aéroports des wilayas d'Alger, Oran et Constantine, le ministre a rassuré sur la mise en place de toutes les conditions pour la réussite de cette opération.

Le ministre a en outre fait état de l'organisation d'initiatives similaires au profit des moudjahidine et des ayants droit, et ce "en guise de reconnaissance des sacrifices consentis par les moudjahidine pour libérer la patrie et recouvrir la souveraineté nationale".

De leur côté, les moudjahidine et les veuves de chouhada ont salué cette "initiative louable" qui reflète l'intérêt particulier accordé par le président de la République à la famille révolutionnaire et aux ayants droit, ainsi que son attachement à la préservation de "la mémoire nationale".